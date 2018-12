No conec cap persona que hagi tingut una topada amb la CNMV. Les persones que conec tampoc coneixen ningú que hagi sofert condemna singularitzada de la CNMV. Repto els valents periodistes de carrer que surtin a buscar espanyols que desentranyin d'una tirada les sigles CNMV en Comissió Nacional del Mercat de Valors. La CNMV és una entelèquia, amb un accidentat historial de sordidesa a l'esquena. No només no sabem a què es dedica, preferim no saber-ho. Per tant, era evident que el Govern marcià de Pedro Sánchez contindria un ministre multat amb aparell per tan procel·lós organisme.

D'on surten aquests ministres. L'únic dubte sobre la dimissió de Borrell consisteix a dirimir si la sortida del Govern s'assenta en la multa de 30.000 euros de la CNMV «per infracció molt greu», o si el simple fet de mantenir contacte de qualsevol tipus amb la CNMV ja ofereix argument suficient per a l'expulsió de la cancelleria. Aprofitar-se de la informació privilegiada com a conseller d'una empresa per desprendre's d'accions dos dies abans de la fallida de la companyia és el major insult imaginable als inversors del carrer. Trampós i pompós, quins enganys no idearia el superdotat ministre d'Exteriors per als accionistes d'Espanya, SA.

En l'escalafó de ministres de Sánchez dimitits, Borrell se situa diversos esglaons per sobre en ofensa als contribuents de Màxim Huerta, el protomàrtir rostit a la graella tot i no tenir causes pendents amb cap entitat de la torturada trajectòria de la CNMV. Seria menys pacífica l'assignació de la primera plaça al titular d'Exteriors o a Carmen Montón, la del màster tunejat. Per descomptat, Ciutadans perdona el seu ministre, pels serveis rendits. L'amor ple a la pàtria eximeix del compliment de les seves lleis econòmiques. Això queda per als rebels.