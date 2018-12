A tots, tard o d'hora, hi ha un dia que ens insulten. Ens pot insultar gent que no ens estima o gent que diu que ens estima. Quan anava a l'escola hi havia una professora ben carregada d'anys que ens deia sovint, amb aquell castellà tardofranquista: « Quien bien te quiere te hará llorar». Era just abans de castigar-nos o de condecorar-nos el currículum escolar amb una llàntia. Deuen ser de la mateixa colla aquest cor de mallerengues que insultaven l'altre dia en Dani Mateo quan va anar a declarar als jutjats de Madrid per la denúncia que li ha posat un sindicat policial. Ultratge a la bandera i delicte d'odi. Poca broma! Recordem que l'objecte de denúncia és un gag televisiu i l'afectat, un drap. Entre el cor de mallerengues que increpava Mateo hi havia, com a mínim, un representant d'Alternativa Sindical de Policía, els denunciants. Es deu pensar, aquest home, que tots vivim en una caserna, pendents d'ajupir-nos cada cop que veiem el drapeaux.

No deixa de tenir el seu què que els denunciants de Dani Mateo (per ultratge i delicte d'odi) cridessin, a plen air i a ple pulmó: mal nacido, desgraciao, tendrías que irte de España i altres melindros similars. Sembla que no hi ha cap contradicció entre denunciar algú per fer un gag que t'ofèn i alhora, insultar-lo, injuriar-lo i ofendre'l directament, en públic i amb càmeres filmant. Com quan anava a l'escola i Franco encara no havia mort. Amb allò del « quien bien te quiere» t'engaltaven cada bolet que quedaves veient visions. Pobre Dani Mateo. I és que hi ha gent que espera que tot el dia els facis homenatges. Tot el dia et diuen què has de fer. Sempre volen tenir raó. Te la van engaltant i encara volen que els estimis. I amb tant d'ego potser no pensen que quan t'insulten estant cremant el darrer cartutx.