Per als cristians, el pecat és congènit. Néixer està gravat amb un impost pecaminós, un deute heretat. La taca se'n va amb aigua baptismal, la qual cosa assossega els pares perquè ara hi ha molta supervivència perinatal i menys llimbs, aquest buit legal. Després de vuit anys d'inimputabilitat, el cristià arriba a l'edat pecaminosa amb l'ús de raó i entra en el perill venial i mortal per mitjà del pensament, la paraula, l'obra i l'omissió. Hi ha omissió en el sexe? Si hi ha matrimonis blancs es diria que no. La molt preuada virginitat és una prova física estimativa de l'omissió de sexe.

En la religió catòlica, la mare d'una de les tres persones protagonistes (engendrada per una altra que es representa com un colom) és verge. Al catolicisme li desagrada que al fill –i segona persona– li atribueixin relacions amb dones.

Els seminaris –malgrat el que el seu nom pugui donar a entendre a simple oïda– són escoles en què es rendeix culte a la castedat, s'ensinistra a reprimir el sexe en el pensament, la paraula i l'obra individual, dual o col·lectiva.

Per què l'Església catòlica, que va refugiar tants homosexuals en temps de major repressió, d'armari i sagristia, no els vol en plantilla? Així ho ha dit el debutant portaveu de la Conferència Episcopal. Això de no considerar-los «homes complets» és una imperícia en l'ús de les paraules, incomprensible en una de les principals fàbriques del llenguatge i l'abstracció occidental, però va més enllà del lapsus.

No els vol ni dins ni fora de l'armari ni de l'Església, no els vol casats ni solters, no els vol ni castos. Molt rebuig per als que repeteixen més la paraula «amor» que la música pop per a adolescents.