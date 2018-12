La pervivència del franquisme

Els 43 anys de la mort del general Franco se segueix parlant sobre la pervivència de formes i maneres franquistes en la política i en els usos socials del sistema democràtic que va succeir la dictadura. Una polèmica que s'ha avivat amb l'anunci pel govern del PSOE de l'exhumació de les restes del militar del Ferrol de la seva tomba en l'anomenat Valle de los Caídos.

El govern de l'impetuós Sánchez no va calcular bé les conseqüències de la seva iniciativa, ni les reaccions de la família del dictador, ni de l'Església catòlica que administra el recinte per mitjà d'una comunitat de frares, ni tampoc del PP, que és el partit que aglutina (o aglutinava abans de l'aparició en escena de VOX) la immensa majoria de l'electorat d'extrema dreta.

I ara es troba davant la perspectiva al·lucinant que aquestes restes siguin enterrades pels seus hereus en un panteó familiar de la basílica de l'Almudena, en ple centre de Madrid, cosa que podria convertir-lo en lloc de pelegrinatge per als partidaris del totalitarisme parafeixista.

L'assumpte està per resoldre, però és previsible que si el Govern opta per utilitzar la seva arma favorita del cop de decret ens ficarem en un llarg plet que ajornarà la solució definitiva per molt temps. Amb la qual cosa l'ominosa imatge de l'home que va aixafar per les armes la legalitat republicana seguirà planant sobre les nostres consciències.

L'anàlisi històrica és fàcil de fer. Si quan va morir el dictador s'hagués produït una autèntica ruptura democràtica amb el règim que ell va sostenir durant gairebé quaranta anys, ara no estaríem especulant sobre la pervivència de maneres de fer franquistes en la política i en els usos socials. Ni tampoc s'hauria donat la resistència de la dreta sociològica a condemnar formalment la dictadura, ni a canviar el nom dels carrers dedicats al sàtrapa i als partidaris de la seva satrapia. I menys encara suportaríem una onada de corrupció en pràcticament tots els estaments socials com si el virus que afectava només l'estructura política de la dictadura s'hagués estès a tot el cos social.

Però no va ser així i avui hem de concloure que el sistema democràtic dins del qual convivim és hereu legal de la dictadura. I per deixar-li treure el cap va haver abans d'acceptar en la seva integritat totes les institucions i símbols franquistes, com la monarquia borbònica restaurada, la bandera, l'exèrcit, la judicatura i la policia, on, per cert, encara perduren i fan negocis personatges sinistres com el comissari Villarejo o aquest torturador anomenat Billy el Niño.

Tot això, ens diuen, es va fer en benefici de restaurar la convivència, curar ferides del passat, evitar una nova guerra civil i permetre la nostra incorporació al concert de països democràtics. Un procés al qual es va anomenar Transició i va ser catalogat en alguns mitjans com el «miracle espanyol». Un dels artífexs d'aquest suposat miracle va ser el professor i polític Torcuato Fernández-Miranda, que va descriure, molt gràficament, el pas de la dictadura a la democràcia com un camí que calia transitar de «la llei a la llei». O d'una legitimitat a una altra, com si les dues valguessin igual. Acceptar aquesta tesi porta les perilloses conseqüències que comentàvem.