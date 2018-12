40 anys de Constitució

Dijous que ve serà l'aniversari del referèndum en què quasi el 90% dels gironins que anaren a votar –d'una participació del 72,3 % del cens– donaren la conformitat a la Carta Magna que es posava a la seva consideració. Els vots negatius –nostàlgics del franquisme, ERC i extrema esquerra– ultrapassaren en poc els 10.000 vots, menys del 3%.

Durant aquests darrers quaranta anys, la Constitució ha definit el marc de convivència del país, les nostres llibertats, els drets cívics i socials i els valors de llibertat, igualtat i justícia que havien de regir les lleis aprovades per les Corts espanyoles. Quan s'aprovà, es destacava el seu empelt amb la Constitució alemanya en l'ordenació territorial i definició d'alguns drets i que bevia de les constitucions més avançades del continent.

Però la Constitució ha estat la gran desconeguda dels ciutadans. Ens feien vergonya, al batxillerat i a l'escola de la dictadura, les tres maries –gimnàs, religió i Formación del Espíritu Nacional (i Hogar, per a les nenes)– i la formació en files i himnes abans d'entrar a escola. Identificàvem la bandera monàrquica amb aligot amb el franquisme. Potser per això hem tingut indiferència per la bandera vermella i groga i oblidat l'ensenyament a l'escola i al batxillerat dels valors constitucionals, que no són altres que els valors de la convivència en pau i llibertat. Ha sobreviscut la religió, aparegué una ètica que era el mateix secularitzat i una mena de pudor estrany, de timidesa a defensar amb orgull la conquesta democràtica que significa, impedí difondre i educar en els valors de la democràcia que contenia la Constitució. Sols persones compromeses, com la Rosina Lajo, durant uns anys en tingueren cura, i amb notable èxit.

Aquesta ignorància explica en part, sols en part, l'audiència que han tingut els demagogs que l'han menyspreat amb desqualificacions com anomenar-la «règim del 78» o instrument repressor de les llibertats. I explica també que, en lloc de defensar-ne els valors, la dreta l'usi com un roc que llança contra els seus adversaris.

La Constitució del 78 ha estat i és un bon edifici on conviure, però, com a tots, el pas del temps la desgasta i necessita manteniment i adequació a les noves necessitats dels que hi viuen.