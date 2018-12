El dietari

DIssabte - Inaugurant 2,75 km

Amb raó, es van criticar de forma despietada les inauguracions en fases de l'Eix Tranversal de Catalunya per part de Jordi Pujol. Però avui el ministre José Luis Ábalos ha vingut a les comarques de Girona i ha sublimat aquell episodi i, si em permeteu la grolleria, amb la cigala fora. Ha inaugurat 2,75 quilòmetres de l'N-II. No només no ha anat ningú a xiular aquesta insult a la intel·ligència que ha esdevingut aquest etern desdoblament de l'N-II, sinó que no s'ha escoltat ni sobretot llegit cap crítica a aquesta rotunda presa de pèl.

Ens estem transformant en una societat d'éssers bovins.

DIumenge - Esport parroquial

Visita al pavelló parroquial de Sant Josep de Girona, digne encara avui, malgrat el pas dels anys. El pavelló ens recorda la figura de Ramon Sitjà, l'home que als anys seixanta va ser clau en la introducció del bàsquet a Girona, quan encara en deien basquetbol i era un esport més aviat exòtic i intranscendent. Va convèncer mossèn Puig per habilitar, per a la pràctica d'aquest esport, uns terrenys enganxats a l'església. Amb els anys, aquell pas acabaria portant el bàsquet gironí a l'elit masculina de la lliga espanyola, amb el Valvi, Casademont i l'enterrador Akasvayu. També, i fins avui, a l'elit femenina amb l'Uni Girona, que és un dels millors equips de la lliga.

A Sant Josep va néixer una afició que, avui que Girona s'associa fonamentalment a la Primera Divisió de futbol masculí, val la pena constatar que el bàsquet continua essent l'esport de base que en aquesta ciutat té tanta o més popularitat que el futbol. I tot va néixer ja fa quasi seixanta anys, en aquesta lletja parròquia de postguerra feta de rajols.

DIlluns - Algoritmes trilers

Els algoritmes són la nova manera que tenen les empreses poc ètiques per fotre'ns diners a través d'Internet. Ja sigui amb les reserves hoteleres o a través de qualsevol tipus de compra. Els algoritmes saben detectar els interessos, necessitats o presses que tenim a l'hora de comprar una cosa, per fer-t'ho pagar més o menys car. Un cas d'aquesta setmana és Ryanair, una de les empreses més tramposes i poc ètiques que hi ha.

A Girona ho sabem des de fa temps. Ens va omplir de vols i hiperconnectar amb Europa, per després deixar-nos en gayumbos i amb quatre avionets.

Ara, la companyia irlandesa està essent investigada perquè per la via de les reserves d'Internet hauria introduït un algoritme que, al fer la reserva de seients, separa les famílies amb nens menors per tal de forçar-les a pagar un suplement que els garanteixi anar junts!

DImarts - Perseguir criminals

Interessant retorn de la Guàrdia Civil a les operacions contra la delinqüència de veritat. Després de mesos abocada pel PP i l'Estat a la persecució de rivals polítics, ara ha fet una operació transcendent per a la seguretat de la Jonquera, que ha acabat amb l'alliberament de 15 esclaves sexuals i la detenció de 15 esclavistes. Un missatge a aquells que volen, i que de fet ho estan aconseguint, convertir la Jonquera en una mena de Tijuana. Els helicòpters policials han tornat a sobrevolar Catalunya per perseguir criminals i no votants.

DImecres - Fitxar a la feina

La reforma de la legislació laboral obligarà les empreses a fer fitxar els seus empleats per controlar les hores de treball del seu personal. La finalitat és evitar abusos per part de les empreses. Una mesura totalment absurda i anodina, en un temps en què cada vegada hi ha més feines que es fan des d'un telèfon mòbil que no distingeix diürn o nocturn, ni entre dilluns o diumenge. Deixant de banda que fitxar no vol dir forçosament treballar.

La política sempre va per darrere de la realitat.

DIjous - Fora de llotja

A vegades apareixen notícies, com les d'avui, que informen que els Mossos d'Esquadra han intervingut a Blanes cent quilos d'anxova «sense cap tipus de garantia».

Quina garantia té una anxova? No és pas un iPad! En realitat és una argúcia tan vella com les llotges: pescadors que venen peix sense passar per la subhasta per estalviar-se els costos de llotja. Una pràctica prohibida però plenament vigent des del principi dels temps.

Només cal observar l'arribada de barcos als ports i veure com desfilen pel moll galledes discretes que despisten la cinta de la subhasta.

Divendres - Jugar-s'ho tot

Alguns presos polítics anuncien vaga de fam. En un any han posat fi a la seva llibertat amb tot el que això significa, han acabat ?de moment? amb la seva carrera política, han renunciat a veure créixer els seus fills, han posat en joc el patrimoni propi i familiar i, ara, posen seriosament en risc la seva salut. Són fets i no valoracions.