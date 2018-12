Les meves notes de desembre

Vaga de fam

Me'n vaig a dormir divendres llegint una entrevista a Quim Nadal al fil del seu últim llibre. L'entrevista duu per títol «Em temo que el pitjor encara no ha arribat». Em llevo dissabte amb la notícia de la decisió de Jordi Sànchez i Jordi Turull d'iniciar una vaga de fam. Convé explicar el motiu de la vaga: la queixa per la no resposta del Tribunal Constitucional a diferents recursos presentats, alguns des de fa un any. I una presó provisional del tot infundada i, si es vol, per a alguns, desmesurada. És una decisió excepcional i legítima. Xocant, extrema, que fa patir. I que per a res del món ha de provocar diferències de consideració amb els altres companys presos que han decidit no fer la vaga de fam. Jaume Padrós, metge dels presos i amic de fa tants anys, diu que aquesta situació no es pot mantenir més de dos mesos.

Els senegalesos

Vuitanta-sis mil senegalesos viuen de forma regular a l'Estat espanyol. De tots ells, prop d'un vuitanta per cent, a Catalunya. Seguits d'Almeria i Madrid. El consolat general únic és a Madrid, no n'hi ha cap a Barcelona. Un diputat senegalès i servidor estem treballant perquè hi hagi consolat a Barcelona. Bàsicament per a les gestions consulars: visats, permisos de treball, cens... Sembla que és una feina coordinada que pot donar resultats. Senegal té una mitjana de creixement anual sostingut del 7% del seu PIB. És la peça del dòmino que no pot caure per a l'estabilitat de l'Àfrica occidental. El proper febrer se celebraran eleccions presidencials. Des de la independència, aquest país sempre ha tingut una alternança democràtica pacífica, des que han practicat la democràcia. Per al febrer es poden produir tensions. Els dos principals candidats de l'oposició ho tenen difícil per presentar-se. Un està condemnat, l'altre, l'alcalde de Dakar, a prop de la condemna. Senegal juga un paper de lideratge regional molt important en estreta cooperació amb Costa d'Ivori. El segle XXI serà el segle del gran salt i progrés de l'Àfrica.

L'extrema dreta

Diuen les enquestes d'última hora que el partit d'extrema dreta Vox entrarà al Parlament andalús a les eleccions d'avui. I que pot aconseguir escons a les eleccions europees del 26 de maig. Ha tardat molts anys a arribar l'extrema dreta a l'Estat espanyol. No va florir durant els deu anys de la gran crisi econòmica i, ara, en època de recuperació, emergeix. Vox ha passat de la total invisibilitat mediàtica a ser incorporat en el mantra «les tres dretes» que han repetit els mitjans públics i els privats afins a l'esquerra espanyola. Podem va ser propulsat pels mitjans ara fa cinc anys, però el substrat ja existia, incipient. L'extrema dreta treu possibilitats al PP en el curt termini. Fins que es costumitzi i es vagi incorporant, algun dia llunyà, a les aliances. Es pot veure el cas d'Àustria i d'Itàlia.

21 lliçons per al segle XXI

He acabat el llibre de Yuval Noah Harari titulat 21 lliçons per al segle XXI. El vaig recomanant arreu. Està molt ben escrit i aporta informació i reflexions que ens obren la ment al món que ve. I a les polítiques públiques que s'han de fer per aprofitar les oportunitats de la biotecnologia i la Intel·ligència Artificial (IA). I també els riscos del big data quant a la creació d'unes minories molt dominants i unes majories irrellevants en els processos de decisió. Un llibre que em permeto recomanar.

Borrell i els indis

Dels cops que he tingut l'oportunitat de visitar alguns estats de l'Amèrica profunda, una de les experiències que m'han impressionat més va ser la visita d'una reserva índia a Dakota del Sud. Literalment, indis dels nostres temps acotats en uns campaments molt confinats. Els seus casinos, lliures d'impostos per a l'alcohol... Restes d'unes formes de vida que venen d'un intent d'extermini dels pobles indígenes nord-americans. Els canadencs han estat sempre molt més respectuosos amb els pobles indígenes. La persona que conec amb un coneixement més aprofundit sobre els pobles indígenes és l'amic Aitor Esteban, el portaveu del PNB al Congrés. Hi ha dedicat moltes hores d'estudi. Per això ell especialment es deu haver posat les mans al cap quan el ministre d'Afers Exteriors del Regne d'Espanya, Josep Borell, ha afirmat que en la fundació dels Estats Units només es van matar «quatre indis». Borrell acumula una llarga llista de motius per ser cessat. Sobretot la sanció per la venda de les accions d'Abengoa amb informació privilegiada. Però també per tanta indiplomàcia. Dit en poques paraules: Borrell desbarra. Els indis han estat molt maltractats als Estats Units, alienats d'una manera molt premeditada.