«Navidad, polvo y ron»

Copio el tuit de Déu (@_Dios): «Ho sento, acabo de veure el vídeo de Leticia Sabater, queda suspès el Nadal». Perquè, pel que sembla, Leticia Sabater ho ha tornat a fer. No hi ha cançó que no converteixi en trending topic, i aquesta vegada ha revolucionat internet amb el seu últim hit, El polvorrón, música que té en la seva lletra la seva proposta nadalenca: sexe i rom. Nadala-escombraries que només busca cridar l'atenció i que és només una boia més, una de molt cutre, al mar de deixalles virtuals en el qual naveguem cada dia.

Quin indicador cultural d'una societat que no llegeix. I que quan compra llibres tria els de Belén Esteban. Que festeja o crucifica un paio que es treu els mocs amb una bandera espanyola. Què hauria passat a Catalunya si un còmic es moqués amb una senyera? No m'agraden les banderes. Solen utilitzar-les canalles de tota índole per als seus fins més foscos. O buidar de contingut, com aquests adolescents que, per a ells, aquests dies d'eufòria en què es va declarar una república fictícia, portar la senyera penjant a l'esquena, com una capa, els agradava molt.

Retorno al vídeo nadalenc de Leticia Sabater en què, quan esmenta la paraula «camells», apareixen desenes de porros dibuixats a la pantalla sobre la coreografia d'uns reis mags que segurament aniran, després de filmar el vídeo, a buscar la seva dosi diària de metadona. Tot això acompanyat del ball d'aquesta llevadora de barri que, per les seves cirurgies estètiques –no se li mou un sol múscul facial–, té un futur assegurat com la successora de Carmen de Mairena.

L'èxit de Sabater és reflex del que som, en el percentatge en què ens en fem càrrec: espectadors habituats a l'eufòria que en un sol dia atorguen a la rossa plastiforme més de 300 mil visites, i que impulsen aquesta nova vessant de surrealisme reguetoner.

En política és fàcil trobar similituds: el que passa és un fenomen cultural. Sobra el surrealisme farcit de closques buides. Només val cridar l'atenció, a qualsevol preu. I el simbòlic, i buit, si és que gaudeix de focs d'artifici. Després, davant les vagues, tornar al baix perfil, el qual han cobrat Torra i els seus fidels titulats de Harvard, mentre els seus escopidors de pamflets festegen les noves ambaixades catalanes a l'exterior i culpen Madrid de tot.

No deixo de riure al veure el vídeo, i de sentir la seva aura bizarra. No és ella, Sabater i el seu ball, el millor indicador de la nostra era? Porro, porro, porrompompom! (Segons repeteix la tornada).