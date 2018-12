Quim Torra no es distreu

Aquesta setmana tenia unes molèsties en un ull. Em va visitar un oftalmòleg del quadre mèdic de la meva mútua privada. Una hora d'espera i diagnòstic fet. Difícilment, hauria pogut fer-ho amb tanta rapidesa a la sanitat pública. Un amic meu es va desmaiar fa un parell de mesos. Va caldre activar el servei d'emergències. Des d'aleshores continua amb marejos i està de baixa laboral. El problema és d'origen cardíac. No ha estat possible que el visités cap cardiòleg de la Seguretat Social. Ha acabat anant a la consulta particular d'un reconegut cardiòleg i el seu problema ha començat a entrar en vies de solució, almenys diagnòstica. Són dos exemples dels molts que podria aportar cada lector i que cada cop més sovintegen en el nostre sistema públic de salut. Jo em puc pagar una mútua privada i el meu amic s'ha pogut pagar un metge particular. No tothom gaudeix d'aquests privilegis. A Catalunya, centenars de milers de ciutadans no només no es poden pagar unes despeses mèdiques, sinó que no poden arribar a final de mes cobrint les necessitats mínimes. A vegades sembla que a Catalunya lliguem els gossos amb llonganissa, però la realitat diu que és la comunitat autònoma que menys percentatge del seu pressupost destina a despesa social. Per alguna cosa, aquest cap de setmana s'ha organitzat el Gran Recapte del Banc d'Aliments.

La vaga dels metges de primària i altres incipients protestes socials han portat a molts a començar a tocar de peus a terra després de sis anys d'amnèsia surant pels núvols. No tothom, tot sigui dit. Qui hauria de liderar la resolució dels nombrosos problemes socials que té Catalunya, el president-vicari, continua absent de la realitat. Aquesta setmana, gairebé ni se l'ha vist, ni se l'espera. Bé, sí que se l'ha vist, però lluny d'exercir les funcions de president de tots els catalans. Ha presidit els actes de lliuraments de premis de dos dels diaris més afins i subvencionats, El Punt Avui i l'Ara, i ha rebut a la Generalitat una altra de les entitats més subvencionades, Acció Cultural del País Valencià, tan subvencionada que des de Catalunya li estem pagant un edifici sencer a València (6 milions d'euros a costa dels pressupostos catalans). La resta de l'activitat de Quim Torra aquesta setmana ha consistit a visitar un parell d'empreses (divendres va tallar una carabassa en una d'elles), assistir a la inauguració de Barcelona Games World 2018, rebre l'equip de futbol femení del Barça i mantenir una reunió amb Juan José Ibarretxe, que no figurava en la seva agenda oficial. Ah, i després de rebre crítiques per la seva desaparició pública durant la vaga de metges, els seus assessors li van aconsellar que es posés de figurant en una foto per fer veure que presidia una reunió per resoldre el conflicte. Finalment, divendres, no es va poder estar de responsabilitzar Madrid de la vaga de metges, i endavant les atxes: dèficit fiscal, mal finançament, etcètera. Cert que s'ha de reformar el finançament autonòmic però, amb ell ja de president, el Govern català va renunciar a assistir a la reunió del Consell Econòmic i Fiscal. En una setmana de vagues i protestes al carrer, Quim Torra no s'ha distret gens, seguint fil per randa els savis consells d'Eduard Pujol: no distreure's de les coses essencials. O sigui, viure instal·lats en la independència imaginària, on no passa res, ni la gent protesta.