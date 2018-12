TERTÚLIES DE REBOTIGA

Quan la majoria dels comerços eren de caràcter familiar hi havia un estret lligam entre la botiga i l'habitacle. Era freqüent que en la rebotiga s'hi trobés el menjador i la cuina, mentre que les habitacions se situaven a l'entresol, al qual es podia accedir des de la planta baixa sense necessitat de sortir al carrer. Eren temps en què hi havia moltes menys distraccions que ara. I també la concurrència als establiments comercials se centrava en unes hores molt concretes i molt especialment en el dissabte, dia de mercat. Tot i així les botigues es mantenien obertes fins a darrera hora per si es presentava algun comprador. En aquelles hores del capvespre, quan ja la jornada laboral s'estava acabant, en moltes rebotigues s'hi reunien en animada tertúlia un petit grup d'amics o veïns del botiguer. Algunes d'aquestes reunions de rebotiga marcaren una fita en la petita història local. La que més transcendència tingué fou la que s'acollia a la rebotiga de la drogueria de la família Viñas, del carrer d'Abeuradors. D'allí en sortí la idea de crear l'Associació Literària de Girona, entitat que durant trenta anys organitzà un certamen anual, amb un solemne acte de lliurament de premis que se celebrava el dia de Tots Sants, al Teatre Municipal. I la mateixa entitat publicà durant vint anys la Revista de Girona. La col·lecció de la Revista i la de les obres premiades en el certamen constitueixen un magnífic elenc de treballs de tema gironí. El senyor Joan Viñas i Comas, que era un jovenet quan aquells gironins il·lustres es reunien en la rebotiga de casa seva, a les darreries del segle XIX, deixà un excel·lent testimoni de la que es conegué com la Cova de can Viñas, en les Memòries d'un gironí, que publicà l'any 1933. Al mateix temps que feia un esbós biogràfic dels concurrents, que eren personalitats destacades en la vida de la ciutat en el darrer terç del segle XIX.

La rebotiga de les farmàcies no era, com en altres casos, el menjador familiar, sinó el petit laboratori on es preparaven les fórmules que receptaven els metges abans que s'imposessin els específics que ara gai­rebé tenen l'exclusiva de l'activitat farmacèutica. I en aquelles rebotigues de farmàcia també s'hi organitzaven les corresponents tertúlies, que solien ser integrades per metges. Hi ha constància de la gent que es reunia a la farmàcia Simon de la plaça del Marquès de Camps i també la de la farmàcia Puig del carrer Nou. S'explicava d'una farmàcia, el nom de la qual no vull recordar, que mentre el titular estava reunit, en plena tertúlia, es presentà un client que demanava un determinat producte i el farmacèutic li respongué: «No en tenim, pot anar a la farmàcia del carrer del Carme, que allí n'hi vendran». I així pogué continuar la tertúlia sense immutar-se per haver perdut una venda.

Una altra tertúlia que recordo era la que es formava en una espardenyeria de la Ram­bla. L'espardenyer durant la llarga jornada laboral alternava la venda amb el treball de fer malla, elaborant bosses i també xarxes per mantenir els vailets entremaliats quiets en el bressol. I al captard, mentre els tertulians s'anaven fent presents en l'establiment, ell continuava fent malla alhora que mantenia una animada conversa. Els que sovintejaven aquella tertúlia eren persones de molt variada condició. Joves principalment, però també homes d'edat avançada. Gent de carrera i també d'ofici. Aquesta diversitat feia que els temes que s'hi tractaven fossin molt variats. I al mateix temps que s'anaven desenrotllant les converses, els més joves feien un cop d'ull al passeig per comprovar si hi passava l'amiga o més que amiga que esperaven. Eren temps en què entre set i nou del vespre la Rambla era punt de referència i de trobada.

En general aquelles tertúlies de capvespre estaven integrades per element masculí, ja que les mestresses de casa en aquella hora estaven ocupades en la preparació del sopar. Però això no impedia que també es formés alguna tertúlia de concurrència femenina, especialment en botigues de venda de llana per tricotar, on també es feia aprenentatge i pràctica. Era una activitat que permetia alternar el treball amb la conversa. La temàtica de les tertúlies masculines i la de les femenines era sensiblement diferent. En unes es parlava de política, de problemes urbanístics, es comentaven notícies de la premsa del dia, i sovint es criticava l'Ajuntament. Mentre que en les tertúlies femenines els temes podien ser de cuina, de modes, dels preus del mercat, que se solien trobar excessius, de les qualitats o defectes del personal de servei domèstic.

Sense que es poguessin qualificar com a veritables tertúlies, també les botigues podien ser lloc de conversa, en les hores de la compra matinal. Mentre diàriament s'anava a comprar el pa o els queviures es podia coincidir amb alguna coneguda i aprofitar per canviar impressions. També la botiguera podia ser font d'informació. Si una noia buscava una casa per fer de minyona, de mainadera o per fer hores per la neteja. O, a la inversa, si una mestressa de casa necessitava una minyona de servei, una mainadera o una dona per fer unes hores de neteja. Quan es precisava aquesta informació ja se sabia que la flequera la podia facilitar. El ritme de la venda en aquells antics establiments era molt menys estressant que no és en els d'ara. I es prestava més a la conversa, al comentari i a rebre encàrrecs. No havia arribat encara la còmoda solució de les bústies on es recull la correspondència de cada veí de l'escala. El carter anunciava la seva presència amb els corresponents trucs, amb el picaportes, que no mancava en cap escala i en cap pis. Si no obtenia resposta perquè l'interessat no es trobava a casa, deixava la correspondència a la botiga de la planta baixa del mateix edifici. El botiguer es prestava content a fer aquest servei pel bon veïnatge que existia, com també perquè el veí beneficiat podia ser un client. També el repartidor del diari ja sabia que podia deixar l'exemplar del dia a la botiga, on ja estava convingut que el recipiendari aniria a recollir-lo. En la majoria de cases no hi havia ascensor, i arribar a un tercer, quart o cinquè pis podia ser una pràctica molt feixuga, especialment quan es tornava del mercat amb el cabàs de la compra. Un bon alleujament podia consistir en entrar a la botiga de la planta baixa de la mateixa casa per seure i descansar recuperant forces per emprendre amb més delit l'àrdua ascensió. I al mateix temps hi havia ocasió de canviar impressions amb la botiguera.

Actualment les coses tenen un altre aire. Tothom va més de pressa. Els locals comercials tenen una diferent estructura i una altra manera de funcionar. A les cases hi ha més distraccions. La majoria de les cases tenen ascensor. I si es vol es pot fer la compra per telèfon o per internet. Aquelles tertúlies i aquells usos de relació ja són història passada.