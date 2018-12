MANCA DE CONSCIÈNCIA AMB LA GENT GRAN

El títol de l'article sembla dur, però és la pura realitat. Tothom es queixa del Govern, tant de l'estatal com de la Generalitat de Catalunya; cap dels dos està invertint el necessari per cobrir la gran mancança que pateix en benestar social i econòmic el sector de la gent gran.

Certament, el nostre govern autonòmic podria treballar més al respecte però el Govern estatal hauria de realitzar més dotacions pactades. Per altra banda, part de la població amb més poder adquisitiu podria contribuir també oferint una petita part si aquesta li fos reconeguda com un impost a desgravar en la seva empresa; donar un petit % del seu benefici a canvi d'una rebaixa fiscal i que aquest capital anés destinat directament a la bossa pressupostària dirigida al benestar de la gent gran.

Podeu pensar que soc exagerat quan afirmo que una part de culpa la té la població, però a continuació us exposaré una sèrie d'exemples que donen veracitat a la meva afirmació.

Soc cofundador d'una fundació sense ànim de lucre. Doncs bé, he redactat un parell de cartes dirigides a la gent gran del meu poble, Fornells de la Selva. En aquestes els sol·licito ajut per dur a terme part de les obres de la fundació amb condicions especials. La resposta que vaig obtenir va ser la col·laboració de mitja dotzena de veïns.

Però encara hi ha més... vaig enviar dues cartes als industrials de la zona, als quals vaig ajudar a establir-se quan jo era alcalde del poble. Voleu saber quants m'han contestat? «Cap». Sabeu què em va costar donar-los el permís d'obra? Tretze Contenciosos Administratius per part del Departament d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Sortosament els vam guanyar tots.

Suposo que no us estranyarà ara el títol del meu escrit. Mireu, tant la gent jove com la més adulta no para atenció a la gent gran; pensen que ells no necessitaran cap ajut i per tant per què col·laborar... d'aquí uns anys seran part d'un sector molt desfavorit si entre tots no comencem a lluitar-hi ara; rics i pobres, diputats i operaris, tots necessitarem algú que ens cuidi, que ens escolti, que ens acompanyi a passejar... perquè la família no sempre pot donar-nos tot el temps o ajut necessari per cobrir totes aquestes i d'altres necessitats.

No hi pensen perquè avui tenen un nivell de vida correcte, però la vida és llarga i les circumstàncies poden transformar-ho tot d'un dia per l'altre.

Tampoc ningú pren consciència de la gran quantitat de gent gran que per arribar a final de mes, ja que cobra una petita pensió, ha d'escalfar-se amb mantes i utilitzar espelmes per estalviar a la factura de la llum.

Em falta mencionar també els desallotjaments d'avis que executen els bancs perquè no poden fer front a pagaments de lloguer o d'hipoteca.

Amb motiu de les properes festes nadalenques i per deixar constància de la meva experiència personal viscuda durant aquests darrers anys visitant residències; m'agradaria demanar-vos que ajudeu les organitzacions humanitàries, com Càrites, Creu Roja, entre d'altres, que treballen perquè aquests propers dies festius la gent més pobra, grans i petits, puguin gaudir d'aquestes festes.