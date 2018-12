Figueres funciona(L)

Sembla que el nou alcalde de Figueres, Jordi Masquef, està trepitjant a fons l'accelerador per demostrar als «seus» conciutadans en els sis mesos que li queden abans de les properes eleccions que serà capaç de resoldre almenys alguns dels greus problemes que pateix la ciutat. La seva actuació durant els últims aiguats fou exemplar; ha posat fil a l'agulla per resoldre amb autoritat i fermesa els problemes del carrer Sant Pau (i d'altres punts conflictius de la Vila) i també està movent cel i terra per acabar amb la situació d'injustícia energètica que viuen alguns veïns del barri del Culubret. I, com si amb això no hi hagués prou, també ha corregut la mitja marató de diumenge passat, ha passat a felicitar el perruquer Josep Bosch pels seus 50 anys al servei de les figuerenques més guapes i ha acompanyat la comunitat andalusa en la celebració dels seus 30 anys com a associació. Lamentablement, però, encara li queda molt camí per recórrer perquè la capital de l'Alt Empordà «funcioni».

El que sí que ha pogut comprovar que funciona (i a tota màquina), és el grup La Funcional, que aquests dies està representant El ball al reformat Teatre Jardí. De fet, es tracta d'un homenatge pòstum a la insigne Helena Cusí (? 2015), que fou una de les promotores de la idea d'adaptar aquesta obra original del grup Theatre du Campagnol i que Ettore Scola va portar al cinema l'any 1983. Val a dir, però, que el resultat que signa en Josep Maria Cortada com a director és veritablement esplèndid. Ha sabut «figuerenquitzar» la història, que és tan coral que les actrius i actors no tenen ni nom i on no hi ha ni protagonistes ni antagonistes, fins al punt que fins i tot certes «llicències literàries» passen gairebé desapercebudes –com la sobtada aparició del transvestit Ocaña (protagonista de la pel·lícula que va donar fama mundial a l'amic Ventura Pons) a la Rambla de Figueres, quan en realitat passejava el seu llibertinatge postfranquista de finals dels 70 a la Rambla de Barcelona.

El que m'ha cridat potentment l'atenció és l'absència de qualsevol referència daliniana. Aquesta –per mi volguda– «mancança» representa encara més la realitat de la burgesia empordanesa (i de tota la seva oposició), que no admet que ningú visqui per sobre del seu «regnat». A la societat figuerenca, l'han pogut influenciar Franco, la Guerra Civil, la revolució cultural, la crisi, la repressió de l'estat i altres «coses» que escapen al domini dels «amos» i dels que aspiren a ésser-ho, però mai cap ésser viu que pogués ésser «reprimit» per la seva proximitat. I si no, que ho preguntin a Tomàs Mallol, a Genís Matabosch i a tants altres visionaris que han invertit molts diners i esforços per intentar dotar la «seva» ciutat de projectes extraordinaris. Encara no sé com se'n van poder sortir l'alcalde Ramón Guardiola i el seu «protegit» Salvador Dalí. Deu ésser que sota la dictadura franquista Figueres vivia millor, per molt que patissin la gran majoria dels figuerencs.