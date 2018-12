Tocar les pensions

El secretari d'Estat espanyol de Seguretat Social, Octavio Granado, ha dit que estan buscant la manera que la gent es jubili més tard sense tocar l'edat legal de jubilació. I això, com es fa? Doncs amb una regulació ben flexible de l'anomenada jubilació activa, que és aquella en la qual la persona que arriba a l'edat reglamentària complint totes les condicions continua treballant almenys una part del seu temps, i a la vegada percep una part de la pensió que li toca. Del que es tractaria és de fer que les condicions fossin menys rígides que amb la reglamentació actual.

Què pretenen? Doncs rebaixar la factura de les pensions sense retallar-les. Retallar les pensions fa lleig i porta conseqüències. José Luis Rodríguez Zapatero va fer-ho per quedar bé amb els socis europeus que li havien de finançar el deute desbocat, i amb aquell gest va iniciar una caiguda que va apartar el PSOE del govern i el va condemnar a una sostinguda decadència electoral. Ara que han tornat a La Moncloa de carambola, no volen repetir el mateix error. Per tant, les pensions no es retallen. Llavors, com s'ha de fer perquè la factura s'aprimi malgrat que la demografia pressiona en sentit contrari? Doncs convencent els treballadors perquè es jubilin més tard, o només a mitges, però en tot cas perquè ho facin voluntàriament.

Però el mateix Granado admet que la gent, després de cotitzar un munt d'anys, s'estimarà més viure sense treballar per poc que la pensió li ho permeti. Si no hi ha un guany econòmic sensible, no voldrà continuar fitxant, ni que sigui a mitja jornada. Diuen que les persones ens realitzem en el treball, però entre exercir de cangurs, activitats socials, aficions i migdiades, un gran nombre de jubilats d'avui en dia es realitzen la mar de bé. Pot resultar bastant difícil convèncer-los que renunciïn a una situació amb la qual han estat somniant durant molts anys.

Per això és prudent malfiar-se que el Govern espanyol pugui dur a terme el seu propòsit de convèncer els jubilats imminents perquè arribin a un acord amb l'empresa per continuar treballant, o busquin una feina a mitja jornada aprofitant que la majoria arriba als 65 anys en un estat força presentable. O bé posa tants incentius sobre la taula que s'hi guanya molt (i llavors ja no hi ha tant d'estalvi públic) o recorre al que s'anomena «reforç negatiu», i que consisteix a castigar els que no ho facin. I això seria tocar les pensions a la baixa, es miri com es miri.