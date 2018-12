Una vaga de fam diluïda

Totes les alarmes van saltar la setmana passada, en veure que hi ha catalans que comencen a estar farts de la matraca llacista i surten a protestar per temes de veritat transcendents. Alguna cosa s'havia de fer perquè la gent tornés a agafar l'estelada i a no preguntar. Res millor que fer circular una foto dels presos, tenint cura de col·locar els dos més greixandos -algú creu que va ser casual?-al darrere, no fos que es veiés que, malgrat el que s'havia filtrat interessadament, no només no han perdut un trist quilo sinó que llueixen formosos com vedells. Algú va oblidar advertir els ocasionals models que havien de fer cara de tristos, en lloc de la de «nosaltres aquí, tan ricament, i vosaltres omplint caixes de resistència» amb què van ser immortalitzats. Una nova prova que les millors estratègies fracassen pel factor humà.

No n'hi havia prou. L'afartament dels catalans amb el Govern i la situació de tot plegat arriba a tal grau que es requeria un altre cop d'efecte per mobilitzar masses: una vaga de fam. Una vaga de fam, això sí, digna de qui proclama la independència però no la proclama, de sí però no, més una vagueta que una vaga, així que quatre d'ells han deixat de menjar sòlids però continuen ingerint líquids.

-No ens rendirem. Avui per dinar només hem ingerit un gaspatxo, un caldo de carn, puré de patates, una vichyssoise, sopa de peix -hi havia gambes surant però només n'hem xuclat el cap-, iogurt -líquid- de postres, un carajillo i una fària. Seguim!

I ara arriba Vox i ningú no recorda ni els soferts presos ni els no menys soferts exiliats, que porten un ritme de vida de vaga de fam perenne. Lògicament els costa d'entendre que a Espanya cridi tant l'atenció l'auge d'un partit populista, de dretes, que posa la bandera i la pàtria per davant de qualsevol altre tema, quan a Catalunya és el pa de cada dia.

Sigui com sigui, Vox els ha robat protagonisme. I el problema és que amb la foto i la vaga han cremat totes les naus. Per cridar una mica l'atenció ja només els queda deixar-se fotografiar en pilota picada pel calendari de Lledoners 2019, però hauran de convèncer cinc interns més d'ensenyar el cul, encara que siguin un parell de quinquis, un traficant i dos proxenetes.