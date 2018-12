El cost de l'educació

El Govern de la Generalitat va decidir ahir canviar el nom del Departament d'Ensenyament pel d'Educació. No és la primera vegada que passa, quan la conselleria ha estat en mans de CiU o els partits que l'han succeït, la denominació ha estat d'Ensenyament, mentre que quan ha estat dirigida per ERC, com en l'època del tripartit o en l'actualitat, s'ha apostat per Educació. Personalment, m'agrada més aquest darrer terme, però crec que el sector té problemes molt més importants que el nom de la cosa. Fa quatre dies els professors es manifestaven pels carrers per exigir millores després d'anys de retallades, i la primera mesura que adopta el Govern en el seu àmbit és, sobretot, cosmètica.

Assegura el Govern català que la nova terminologia remet a una concepció moderna de les polítiques educatives, les quals van més enllà de l'adquisició de coneixements acadèmics. És possible, però cap de les tres últimes conselleres del ram ( Meritxell Ruiz, Clara Ponsatí i Irene Rigau) va veure la necessitat de fer un canvi. També ens diuen que el cost serà mínim. En l'anterior canvi de nom, el 2011, la Generalitat es va gastar 12.000 euros. Potser diran que és molt poc, però amb aquells diners haurien pogut solucionar una o dues de les mancances que encara tenen pendents centenars d'escoles catalanes.