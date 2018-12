40 anys en formol

Per al senyor José Luis Ábalos, els independentistes som el mateix que els ultres de Vox. No és cap novetat. Ja estem acostumats que ens titllin de feixistes, nazis i tot el que calgui. Però, com vol Ábalos que ens considerem constitucionalistes, quan les interpretacions restrictives de la Carta Magna ens n'han acabat excloent? D'allò de la impugnació de l'Estatut; ja no se'n recorden?

L'exemple més trist d'aquesta exclusió, és clar, és l'existència d'exiliats i presos polítics, de ciutadans als quals se'ls han eliminat moltíssimes garanties constitucionals sense ni tan sols haver-los jutjat. Davant d'aquesta farsa judicial i repressiva, que inclou tots els retards interessats del TC, no és rar que a molts catalans la Constitució ens la bufi i la rebufi.

Siguem honestos: aquella criatureta lluent del 78, s'ha convertit en una mòmia arrebossada en formol. I l'han embalsamat tots aquells que han impedit que canviés i evolucionés (excepte quan ho ha demanat Angela Merkel) Què passa quan Pedro Sánchez diu que vol reformar-la, per suprimir la inviolabilitat del monarca? Al cap d'un quart d'hora, el PSOE ens aclareix que allò és una opinió personal. Demolidor.

L'última cacicada d'aquests immobilistes va ser l'entronització per la cara de Felip VI, sense haver convocat abans els espanyols a un referèndum per validar la proposta. Ja es devien ensumar el que dirien les urnes: el que estan dient aquests dies les votacions universitàries, on la majoria de joves es manifesten republicans. Si les consultes es multipliquen, bé, potser es farà palès que la Consti no representa la majoria de la població. I s'hauran acabat els aniversaris.