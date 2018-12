Els agitadors de la dieta xantatgista no han trigat ni un dia a sortir a pressionar Esquerra, que és l'objectiu del happening i no pas Espanya o el Tribunal Constitucional que, per cert, està sent perfectament puntual amb els seus terminis.

Entre la carraca convergent destaca com sempre Pilar Rahola, que ha reclamat als líders republicans que s'afegeixin a la presumpta vaga. Però i tu, Pilar? També t'anirien bé uns dies de dieta. Dieta física, dieta moral. El desolador fracàs del procés no es pot entendre sense l'obesitat mòrbida d'una intel·lectualitat a sou que ha cobrat indecents quantitats de diner públic –directament públic o subvencionat– a canvi dels seus pamflets de vergonya aliena, que cap grandesa no podien inspirar: de glòria no cal ni parlar-ne. Una intel·lectualitat que ha escrit molt malament i ha pensat encara pitjor, que ha excitat les baixes passions de la gentalla i que no ha proposat cap intel·ligència, cap idea que dugués a créixer. En canvi han arrasat amb el pressupost públic sense cap rubor, sense la menor mostra de generositat que tant exigeixen als altres.

No mengis més, Pilar. Creu-me. Uns dies d'abstinència no et faran cap mal. Mira també de no escriure ni parlar gaire. Dieta total. El ridícul que fas fer a TV3 amb la secció veneçolana que tens al programa de la Melero és un atac sense precedents a la dignitat que tant dius defensar. «Hola, Rahola!». No et fa vergonya? Sembles l' Aló Presidente d'aquell que va fer dir-se Hugo Chávez. De tota manera, no m'estranya que t'hi emmirallis. El que m'estranya és que no et sentis ridícula, delatada. Que no vam quedar que TV3 era una estructura d'Estat? El teu saqueig la ridiculitza, l'estrafà. Tantes lliçons i tan poca volada.

I encara més, Pilar. Si Esquerra s'ha d'afegir a la dieta convergent, tu a què hauries d'afegir-te? A què t'has afegit mai? Quina va ser la darrera vegada que vas donar algun indici de generositat? Si no és per postureig o cobrant, què has fet, Pilar? Quin fou el teu últim gest desinteressat? Quina va ser l'última feina que et vas buscar tu i no l' Artur Mas? He telefonat a TV3 i a La Vanguardia per demanar-ho i no m'han sabut contestar. Patriotera de caixa cobri. Bacallanera, al capdavall.

I així el Bassas, el Toni Soler, el Xavier Bosch o l' Albert Om. O qui et creies que ho pagava, tot això de l'Ara? I de l'altra banda, l'Agustí Colomines amb la seva càtedra Josep Termes, que també li paguem nosaltres. La Catalunya que més crida és la que més passa el raspall. La més demencial, la més subvencionada. Caganers de tot davant del portal de l'amor i la llibertat.

Quina és la vostra última mesura d'honor? Més enllà de la quincalla, no ens l'heu mostrada mai. És molt probable que sense l'onerosa i baixíssima inspiració intel·lectual del procés la independència tampoc no hagués acabat d'arribar, perquè la majoria de catalans no la vol i perquè a Barcelona es viu massa bé com perquè la facció que la desitja estigui disposada a la trencadissa que efectivament cal per aconseguir-la. Però com a mínim l'independentisme no hauria arruïnat sense remei el seu prestigi ni hauria fet aquest estrepitós ridícul.