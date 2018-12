Deixes el cotxe a una persona, i et diu que l'hi han robat. Te'n fies, o s'instal·la en el teu cervell l'ombra de la sospita? El mateix passa amb les targetes de crèdit descodificades, posades a disposició del mercat negre des de companyies en què el consumidor va confiar a cegues. No obstant això, descarregar el risc íntegrament sobre el client és una altra de les paradoxes de l'economia digital, col·laborativa o com es digui ara.

Fins ara han estat hackejades firmes de reputació impecable com Yahoo, Air Europa o Marriott. Per no parlar de Facebook, que venia directament la identitat dels seus addictes. D'una banda, si aquests gegants queden exposats a un adolescent en un soterrani, quina transacció presumeix de seguretat. En segon lloc, la irreprotxable trajectòria d'aquestes marques obliga a creure en la seva desolació. Ara bé, què passarà quan es multipliquin les targetes en obert.

En saquejar o hackejar webs més ombrívoles, tindrem dret a sospitar que la sostracció estava pactada entre els atracadors i la presumpta víctima. Si més no, el robatori de dades hauria de limitar-se als entusiastes dels pagaments en línia, que han arrossegat la resta de la població a l'únic vehicle existent ja en innombrables transaccions.

Ja que parlem de delinqüència sofisticada, la Màfia sempre sospita de qui perd una partida de les seves preuades substàncies. No es limita a acceptar una versió de part, i aquest escepticisme és la base del capitalisme, a més de consolidar la glòria de Martin Scorsese. (Cimentar era un acudit, no massa ocurrent).

Si l'última fuga de dades de la cadena hotelera Marriott afecta cinc-cents milions de persones a tot el món, no és desgavellat anticipar que totes les targetes de crèdit passaran en un període raonable al domini públic. El concepte de cedir les dades adquirirà un sentit literal, gairebé pornogràfic. Aquest drama per al consumidor topa amb la flegma exemplar que exhibeixen els que han intermediat el robatori contra la seva voluntat.

«Hem après la lliçó per seguir avançant», afirma el primer executiu de Marriott, al qual segurament no li han sostret les dades de la seva voluminosa targeta de crèdit Centurion. Les víctimes reals o clients també desitjarien fer creu i ratlla, en lloc d'enfrontar-se a un calvari burocràtic per culpa d'una transacció en principi instantània. Aprendre almenys que no li estan demanant les seves dades bancàries per preservar-les, les estan robant. I obri en conseqüència.