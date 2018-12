Cavalcades lliures d'animals

Sembla que per la festivitat dels Reis d'Orient ja no tindrem, a Figueres, un Baltasar tintat de negre. És un petit triomf de la raó amb relació als temps que corren que per sort es va estenent en altres grans ciutats. Però com deia el Senyor Llop: «No ens xupem les polles encara», que ara mateix, estant com està el món, i a escala localista la ciutat dels detalls, si fa no fa tot de cap per avall, celebrar qualsevol cosa al carrer sembla poc menys que un cant al surrealisme o un acte de fe demodé. O ambdues coses. Quan era petit i tenia temps de sobres per gastar en collonades d'aquesta índole, els meus pares em portaven a veure la cavalcada reial, clar, però jo mai vaig acabar d'entendre per què havia de veure-la in situ per poder optar a la meva quota anual de regals si ja havia hagut d'escriure i enviar una estúpida carta als Reis en què els havia intentat explicar com havia estat de bo tot aquell any i sobretot com era de mereixedor de tota la llista de regals exposats. A la cavalcada, durant la celebració d'un espectacle que sempre em va semblar tronat i avorrit, ben aviat vaig començar a entendre que no podia ser que aquells reis de merda em portessin massa res del que volia. En moltes altres coses no, ho reconec, però en això i a traficar amb porno a l'institut vaig ser un avançat al meu temps.

Deixant de banda el menyspreu innat i personal que sempre m'ha provocat una tradició popular com aquesta, basada en uns suposats fets que –no ho oblidem– van ser (re)inventats i tergiversats per la religió catòlica molts segles enrere per justificar, entre altres coses, la colonització i l'explotació de nous territoris, un fet que la majoria de la gent obvia i es passa pel folre de les seves butxaques atenent únicament i de manera submisa a l'esperit ultracapitalista que ens controla i que, a més a més, justifica de manera evident la mentida a l'infant amb l'excusa de «la il·lusió», fins al punt d'institucionalitzar-la, ja només em falta veure com es continua arrossegant, any rere any, els animals a aquesta espiral de denigració lamentable. No soc com alguns animalistes ridículs que han reclamat fa poc canviar frases fetes que –diuen– discriminen els animals però mantenir unes tradicions on aquests continuen sent explotats per satisfer uns capricis humans innecessaris em sembla del tot anacrònic. Una cosa és l'aliment i altres derivats fonamentals que en podem extreure, un tema extens i polèmic que ara no toca, però mantenir aquest tipus d'entreteniment? Seriously? Digueu-li corrides de braus, correbous o el que sigui... Jo per aquí fa temps que no hi passo, com tampoc els impulsors del change.org que busca firmes per aconseguir a Figueres una cavalcada de Reis sense animals. Signo convençut, com també ho faria per fer-la substituint animals per polítics. A falta d'una llei digna de defensa dels drets dels animals, això sí que seria pura il·lusió.