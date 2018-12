Durant l'Advent la Mare de Déu se'ns fa present d'una manera particular en la celebració, avui 8 de desembre, de la Immaculada Concepció de Santa Maria, la popular festa de la Puríssima, tan tradicional en la nostra terra. En aquesta data commemorem la bondat de Déu que va escollir Maria, ja des de la seva concepció, per tal que fos la mare de Jesús, ja que en les seves entranyes es va encarnar el Fill Unigènit del Pare, aquell que «es va fer home i visqué entre nosaltres» (Jo 1:14).

Maria, la dona que Déu va fer «santa i immaculada» i que ens acompanya cada any durant l'Advent, en el nostre camí cap al Nadal, ens és model i exemple de generositat i de confiança a la voluntat de Déu. Ella, la nova Eva i la nova Judit, ens encoratja a viure la fe, dòcils i disponibles a les promeses i a l'Aliança de Déu, per així ser testimonis de l'Evangeli enmig de la nostra societat. Com Maria, els cristians hem de trobar en la Paraula de Déu la força per fer conèixer l'alegria de les Benaurances al nostre món. I és que com ha dit el papa Francesc, «la Mare de Déu allibera tota la humanitat de tot esclavatge espiritual i material».

La Immaculada Mare de Déu, concebuda sense pecat, és «l'honor del nostre poble» (Jdt 15:9) i la «beneïda entre totes les dones» (Lc 1:42) i per això és signe d'esperança per a l'Església i per al nostre món.

La devoció a la Puríssima és molt antiga a la nostra terra. Els reis de la Corona d'Aragó, juntament amb el poble fidel, van defensar amb claredat i fermesa la Concepció Immaculada de Santa Maria. També Francesc Eiximenis en el capítol VII de la seva Vita Christi, defensava que la Mare de Déu va ser concebuda sense la culpa original: «ella stech santamen concebuda e formada». Per la seva part sant Vicent Ferrer, com a teòleg, predicador i conseller de reis i de papes, va ser un dels més grans defensors de la Concepció Immaculada de Maria, juntament amb l'abadessa Sor Isabel de Villena i els escriptors Joan Roiç de Corella i Jaume Roig, que defensà la puresa original de Santa Maria en el seu Libre de concells.

Pel que fa al Misteri d'Elx, aquest drama assumpcionista defensa la Immaculada, quan posa en boca dels Apòstols aquest text: «Vós, molt pura e defessa, reatus Patrum nostrorum». És a dir: Maria és la dona puríssima, alliberada del pecat dels pares.

És així com Santa Maria, concebuda sense pecat original i recoberta de la gràcia de Déu, va ser embellida amb vestits de victòria i de felicitat (Is 61:10). Per això la Mare de Déu de l'Advent ens ajuda a restar oberts al Messies que ve a salvar-nos, per així poder-lo acollir amb alegria.

Com diu la Constitució «Lumen gentium», del Concili Vaticà II, amb Maria, «l'excelsa Filla de Sió, després d'esperar llargament la realització de la promesa, s'acompleixen els temps i s'instaura una nova economia quan el Fill de Déu assumeix la natura humana» (LG 55).

Que Maria, que és imatge de l'Església, tal i com va proclamar el Vaticà II, ens ajudi amb la seva pregària a ser com ella: dòcils a la voluntat de Déu, sembradors d'esperança, artesans de pau i testimonis de misericòrdia. Per això amb la pietat popular, aclamem Maria així: «Vós sens dubte sou Aquella/ que ens porta lo gran consol,/ Verge pura més que el sol,/ i brillant com clara estrella./ Vós sou l'alta meravella/ que és cantada sens igual./ Concebuda sou Maria/ sens pecat original».

També els cristians, amb Maria, esperem el Déu Infant, el Déu-amb-nosaltres que ve a il·luminar les nostres foscors i a omplir els nostres cors de pau i d'esperança.