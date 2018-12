Costa reconèixer que el PSOE està molt mal acostumat a Andalusia. O que tot resultat sembla excessiu per a candidats de la nimietat de Moreno Bonilla i Marín. Per aquest motiu es carreguin les culpes senceres sobre Vox, oblidant que si les seves consignes pequen de delirants, els seus votants són de carn i ossos. Eren demòcrates irreprotxables quan votaven als que els han enganyat, i passen a ser menyspreables a divorciar-se dels seus maltractadors. La intel·lectualitat manumisa i soporífera, que ha expulsat a mig milió d'ànimes dels partits tradicionals, pretén ara alliberar-nos de Vox a garrotades. Si els doctes persisteixen en la seva obstinació, tot està perdut.

Aprengui a conviure amb Vox, si aspira a derrotar-lo. Ni satanitzar ni banalitzar, analitzar amb calma i deixar que cremin en les seves contradiccions. El partit d'ultradreta moderada vol suprimir Canal Sur, per crear el Canal Ultrasur. I així successivament. En canvi, el progressisme sacrificat a Andalusia confon els nouvinguts amb Donald Trump. Pretén aplicar-los el programa d'incineració que ha portat al bufó de la Casa Blanca a la vora de la reelecció, ha capitalitzat cada cop de destral del New York Times.

Que no ens salvin de Vox, perquè la deformació hiperbòlica dels seus estralls és menys efectiva que una contemplació irònica de la importació a l'actualitat del segle XV o anteriors. La crítica ha d'apuntar des del ridícul, guardant la ferocitat per a una autocrítica que no treu el cap per enlloc. Entre els afectats, Podem convoca les barricades després d'haver acceptat a Marchena com a president del Consell General del Poder Judicial. El PSOE fracturat considera que la solució contra la inservible Susana Díaz és una altra dosi. I mentre ofereixen el pitjor de si mateixos, bastonegen l'intrús sota la pretensió d'encomanar-li dels vicis, quan només li estant cedint els votants.