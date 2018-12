EL BARRI LEVÍTIC DE GIRONA

Algú va definir Girona com «la ciutat dels trenta convents». Això no està pas d'acord amb la realitat. Mai la nostra ciutat ha tingut trenta convents. Abans de l'any 1835 sí que hi havia a la ciutat vuit convents i un monestir masculins i cinc monestirs femenins. Que ja era un nombre important, si ho mirem en relació a la importància de la població. La forçosa exclaustració del mes d'agost del 1835 i les lleis de Desamortització del ministre Juan Álvarez Mendizábal desafectaren els edificis i els béns dels religiosos gironins, com dels de tot el país. D'aquells nou ordes religiosos que hagueren de deixar la seva clausura només retornaren a la ciutat els dominics, quan ja havia transcorregut més d'un segle de la data d'exclaustració. Del que sí es pot parlar és del barri levític de Girona que mantingué aquesta característica fins a mitjan segle XX. Un barri que es configura entorn de la Catedral i del Palau Episcopal, i que es podria perllongar fins a l'entorn de la Basílica de Sant Feliu, quan encara aquest temple no tenia la condició de Basílica, sinó la de Parròquia Major, i també excol·legiata.

En aquell espai urbà hi radicaven les institucions eclesials com també en diversos edificis de veïns hi residien un nombre important de clergues.

En el Palau Episcopal hi residia el prelat amb els seus familiars i servidors. A més de la família de sang es donava el nom de familiar el prevere que vulgarment anomenaven patge i posteriorment rebé el nom, més adient, de secretari. En algun moment residiren amb el Bisbe dos sacerdots.

En la planta baixa del mateix edifici hi funcionava la Cúria diocesana, al servei de la qual s'hi trobaven un bon nombre de sacerdots que hi treballaven durant una bona part del matí. En una casa de la plaça del carrer de Bellmirall hi vivien un canonge i un beneficiat. I en una altra casa del mateix carrer un altre canonge i un seu nebot que també era capellà. Un altre dignitat catedralícia residia en l'edifici anomenat La Sagrada Família. Edifici que uns anys acollí provisionalment el Seminari diocesà, en el qual hi residien el Rector i alguns superiors de la institució docent. En el carrer dels Alemanys hi havia la Rectoria de la Catedral, on hi residien el Rector, dos vicaris i el sagristà. En el carrer de l'Escola Pia hi tenia el seu domicili un altre capellà. I també un beneficiat de la seu vivia en una casa de les escales de la Mare de Déu de la Pera. Entre la plaça de l'Oli i la de la Catedral hi havíem conegut catorze capellans. Un canonge a la plaça de l'Oli, un altre al carrer Carreras Peralta, junt amb un seu nebot també prevere i futur canonge. En un altre pis del mateix carrer, un capitular, dignitat de la seu. En el carrer de la Força hi recordo vuit preveres, entre els quals el Degà i el mestre de cerimònies de la seu, en dos pisos del mateix edifici. A la casa del costat del Palau de Justícia hi residia un canonge que posteriorment accedí al deganat, i en un altre pis de la mateixa casa un altre prevere.

A la rectoria de Sant Feliu hi residia el Rector, dos vicaris i el sagristà. En un pis de la Pujada de Sant Feliu un beneficiat de la mateixa parròquia i un seu nebot que era canonge de la seu. Recordo dos preveres que vivien en sengles pisos de les Ballesteries. Un al carrer de Calderers i un altre a la plaça de Sant Pere.

A la baixada del Rei Martí en el monestir de les caputxines s'hi acollia una comunitat de religioses que, amb el pas del temps s'anà reduint en nombre, però no en la intensitat de la vida contemplativa. Monestir que finalment ha quedat suprimit al traslladar-se a un altre cenobi les dues darreres religioses que hi quedaven.

El temple de Sant Lluc acollí un temps una gran activitat, especialment a les darreries del segle XIX en què hi celebrava els seus actes l'Apostolat de l' Oració, i hi predicaven els jesuïtes des que es reintegraren a la ciutat fins que es feren càrrec del temple del Sagrat Cor, l'any 1901. També existí la comunitat de beneficiats de Sant Lluc, que darrerament s'uniren al clergat de la Catedral, fins que morí el darrer d'aquells beneficiats.

En aquella barriada s'hi concentraren diversos col·legis religiosos, com també institucions de caràcter assistencial servides per persones de vida consagrada. El col·legi del Cor de Maria i els de les Escolàpies, a un i altre costat d l'escalinata de la seu. A la plaça dels Lledoners una petita comunitat de religioses paüles atenia la Casa de Caritat, coneguda com La Sopa, i la Casa Bressol on algunes mares podien deixar els seus fills petits en les hores que estaven ocupades en la seva activitat laboral. A la mateixa plaça el convent de Filles de Sant Josep, amb una comunitat de religioses i un bon nombre de nenes i joves en formació. Durant uns pocs anys de l' inici del segle XX una comunitat de monges expulsades de França regentaren un petit col·legi per a nenes. Estava instal·lat en un pis del carrer Bellmirall. Ja hem parlat abans de «La Sagrada Família», que uns pocs anys de la postguerra serví com a Seminari. Fins al 1936 era col·legi-residència de seminaristes pobres. Més modernament s'hi erigí un convent d'Esclaves del Santíssim Sagrament. Quan, a mitjan dècada dels anys quaranta es recuperà l'edifici del Seminari, es visqué una època d'eufòria de vocacions. Es restaurà el vell edifici i en el que havia estat pati s'hi bastí el Seminari menor, que entrà en servei l'any 1946. Tots els estudiants aspirants al sacerdoci eren interns, cosa que no havia estat així en temps anteriors. Aleshores aquell gran edifici amb el seu annex tingué una nombrosa població, entre superiors, algun altre professor i molts alumnes.

En el carrer Claveria s'hi trobava el col·legi dels germans maristes amb un gran nombre d'alumnes externs i un considerable internat, atesos per una comunitat suficient per realitzar una eficaç labor educativa. Aquesta concentració de centres de culte, col·legis confessionals i el gran nombre de sacerdots residents donaven a aquella zona ciutadana un caràcter molt especial. A primera hora del matí circulaven sacerdots que anaven a celebrar la seva Missa. A les hores d'entrada i sortida dels col·legis la barriada s'animava amb la concurrència juvenil. Quan la campana capitular de la seu convocava a les hores canòniques, matí i tarda, sortien dels respectius domicilis canonges i beneficiats que pujaven a la Catedral. Durant el matí rectors de parròquies pujaven a «Palacio» per resoldre assumptes en la Cúria o per visitar el prelat.

Al llarg de l'any se celebraven moltes processons en l'itinerari de les quals sempre hi figurava el carrer de la Força.

Realment es podia parlar, amb tota propietat, del Barri Levític de Girona.