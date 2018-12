Manifestacions a parís

Perquè Vox

Setmana laboral entre Madrid i París. A Madrid em trobo amb l'estaborniment dels socialistes després de les eleccions a Andalusia. El fenomen Vox ha crescut en pocs dies i a través de les xarxes socials i sobretot d'aquest gran canal de mentides a granel que també són els grups de WathsApp. L'extrema dreta irromp al Parlament quan la dreta no governa i els socialistes arriben al poder amb els vots decisius de l'independentisme.

Em sembla evident que convé que el govern socialista es mantingui un període al poder per tenir temps de desemmascarar tantes mentides emocionalment impactants que han utilitzat l'extrema dreta de Vox. L'alternativa es l'arribada al poder d'aquest tripartit de PP, Ciudadanos i Vox que no sé si arribarien a un acord de govern però segur que es posarien d'acord en l'explicació d'un nou 155 a l'autogovern de Catalunya. Diuen que ara cal emprendre aviat la via eslovena. Certament, la independència d'Eslovènia es va aconseguir amb molt pocs morts i amb la protecció molt determinada d'Alemanya i Àustria.

Gilets Jaunes a París

Les dependències del Consell d'Europa a París són a l'Avenue Kleber 55, l'epicentre dels disturbis del dissabte de la setmana passada que van acabar amb tots els cotxes del carrer cremats, vidres trencats i caixers automàtics destruïts. Arribo dimecres al lloc de la destrossa per la setmana de comissions i ser jurat del Premi Museu Europeu 2018 de la referida institució europea. És dimecres, encara s'estan reposant vidres. Un moviment d'irritació per la pujada dels carburants mentre es va suprimir l'impost a les grans fortunes. Quina cosa demostra que el president Macron fou format en les millors escoles de l'elit i fou promocionat per poderosos sectors del poder, però que no havia practicat les formes del govern local ni havia guanyat mai un escó ni cap lloc d'electe abans de ser president. El moviment dels gilets jaunes no té ideologia ni tampoc líders molt visibles i quasi han fet trontollar el president que va arribar al poder sense un partit perfilat. Una suma de vides avariades a la meitat de la trajectòria professional, una revolta de províncies contra el jacobinisme arrogant, una crisi d'identitat d'un país que ha d'afrontar urgentment una revisió del seu model social (el país que es va posar furiós quan la jubilació va passar dels 60 als 62 anys).

Divendres al vespre surto de l'Avenue Kleber per agafar l'ultim avió del dia cap a Barcelona. Veig com protegeixen les botigues amb fustes i tothom, encara que no li demani, em recomana que m'allunyi d'allí. El cel cobert, un ploure intermitent, un aire arremolinat que fa moure les fulles d'una tardor avançada... l'avantsala wagneriana d'un nou dissabte d'ira en el qual, probablement, res canviarà en allò substancial. L'avaria no és el preu de la benzina. L'avaria és que de la crisi econòmica i de l'entrada en la revolució biotecnològica i de la Intel·ligència Artificial, l'inequitat s'ha fet creixent. I sense una mínima equitat en els ingressos és impossible construir societats democràtiques liberals i obertes. És el repte dels propers temps. La resposta, millor sense l'arrogància del qui fou propulsat per sectors bancaris i poders transnacionals.

Cada cop és més pertinent la pregunta: qui hi ha darrere d'això? Ens quedaríem parats com tants bons sentiments són màquines de manipular i guanyar poder, diners o influència. Ni el nihilisme dels gilets jaunes ni la candidesa de «tot continua igual d'estable en les nostres institucions». L'escrutini es més necessari que mai. Que l'escrutador sigui honest, és clar.