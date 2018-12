lliçons d'alcaldessa

Cadascú de nosaltres, des dels nostres llocs i les nostres responsabilitats, arribant fins a on puguem arribar... diguem que estem farts d'aguantar aquest Estat espanyol opressor, que no ho acceptarem ni un dia més, i que farem tot el possible per treure les seves grapes de les nostres institucions i de la nostra gent a la que estimem. Els farem fora!». És el discurs de Marta Madrenas, alcaldessa exaltada de Girona, a la Subdelegació. I a davant no hi havia Vox, ni cap nostàlgic del franquisme. No. Madrenas s'adreçava als membres del CDR que es van reunir a finals de març per demanar la llibertat dels presos.

Mig any després, Madrenas, que veu que revalidar l'alcaldia de Girona se li posa cada dia més difícil, assegura que hi ha qui busca «la confrontació social i l'agitació. S'alimenta del conflicte. Cada vegada que ho aconsegueixen, amplien la seva base i se n'aprofiten. (...) Davant les provocacions les institucions hem de tenir els mecanismes per evitar escenaris d'agressivitat i confrontació directa». Per rematar afirma que «cal buscar sempre la millor manera de preservar drets fonamentals sense alterar la convivència ciutadana». Alcaldessa, podria començar per aplicar-se el consell? Qui ha alimentat al monstre, no està per donar gaires lliçons.