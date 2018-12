Una nit de 1978

Crec que va ser al desembre de 1978, quan acabava de ser aprovada la Constitució en referèndum. Una nit de plugim, jo ??anava caminant i de sobte vaig notar que el carrer estava molt mal il·luminat i que hi havia molts pocs cotxes circulant. En aquells dies jo acabava d'arribar de París, on tot eren llums i cotxes i estrèpit i activitat, i la meva ciutat em va semblar una ciutat somorta i temorosa que vivia encongida, com en posició fetal. No sé per què, vaig pensar en aquella imatge d'algú enroscat sobre si mateix, angoixat i confús, vivint en alerta permanent i al mateix temps sense saber molt bé el que passava. I a més gairebé a les fosques. I sense cotxes. I sense gent al carrer.

Potser hi ha gent que recordi els anys de la Transició d'una altra manera –amb llums i cotxes i animació i alegria de carrer–, però a mi se m'ha quedat gravada aquesta imatge nocturna d'una avinguda buida i mal il·luminada.

Ara s'ha convertit en un lloc comú criticar la Transició, i cada vegada que detectem alguna cosa que no ens agrada –en la justícia, en el funcionament de les institucions, en els partits polítics–, atribuïm tot aquests defectes a la Transició que va ser incapaç d'acabar amb el franquisme i que va deixar enquistats els mateixos problemes de front en l'ànima col·lectiva d'aquests ciutadans que van tenir la mala sort de néixer a Espanya. I aquesta crítica la fan, sobretot, els joves que van néixer en aquells anys i que per això mateix no saben com van ser en realitat. I que no poden imaginar el clima d'angoixa i de confusió que es va viure en aquells anys, quan ningú sabia molt bé el que passava i els rumors envaïen les converses i tothom sentia aquesta estranya barreja d'expectació i angoixa i recel.

Però és que els anys de la Transició van ser molt difícils. La inflació va arribar al 25%, hi havia vagues permanents, conflictes, manifestacions, actuacions de l'extrema dreta i de l'extrema esquerra. Cada dos per tres hi havia un assassinat d'un policia o d'un militar o d'un jutge, que queia sota les bales d'ETA o dels Grapo o de qualsevol altre grup terrorista dels molts que actuaven en aquells anys. I també hi havia atemptats per part de l'extrema dreta, que en aquella època estava infiltrada a la policia i es movia amb una inquietant impunitat.

I just al mateix temps apareixia un fenomen nou que gairebé no havia passat abans: un amic em va explicar que a Barcelona l'havien atracat a punta de navalla i li havien tret les botes, unes botes molt xules d'ant que havia trobat en una botiga de segona mà. Va ser la primera persona que va patir un atracament, una cosa que era bastant rara fins llavors però que de sobte es va convertir en una cosa habitual. L'heroïna havia arribat per quedar-se i molts atracadors eren heroïnòmans que sortien a buscar-se la seva dosi atracant el primer que trobaven. Encara que només fossin unes botes d'ant de segona mà.

En aquestes condicions, és difícil imaginar com va poder sortir aviat un procés de canvi polític que podia haver fracassat de forma calamitosa (el que hauria costat molts morts, molts més dels que hi va haver). L'economia era dolenta, molta gent se n'anava a l'atur, les empreses tancaven, la gent desconfiava, ningú tenia hàbits democràtics, la policia actuava a la bona de Déu i ningú es fiava tampoc dels polítics que ocupaven el poder, amb Suárez al capdavant, al qual molta gent considerava un falangista i un chaquetero que no valia res (després vam descobrir que equivocats que estàvem). Per això, repeteixo, va ser un miracle que la Transició sortís bé perquè totes les circumstàncies apuntaven que podria haver sortit malament. I quan es busca una raó, potser l'única raó de pes va ser que els nostres pares i els nostres avis tenien molta por pel que havien viscut a la Guerra Civil, així que van procurar ser prudents i moure poc a poc i actuar amb la major cautela.

Així que no van demanar revenges ni justícies retroactives, ni es van obstinar a cridar massa alt demanant unes utopies que no els garantien res, perquè es van conformar amb viure una mica millor del que ja vivien, si pot ser amb els carrers il·luminats, i els cotxes funcionant, i la major confiança i tranquil·litat possible quan havien de creuar un carrer.