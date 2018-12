Fa 40 anys una generació valenta va passar pàgina del franquisme per instaurar un règim democràtic homologable al dels països occidentals europeus. I això va quedar palesat en el text constitucional que molts espanyols i catalans volem rememorar aquest dies com un aniversari feliç. Hi ha qui prefereix recordar les mancances de la transició. En el llibre de converses entre Enric Juliana i Pablo Iglesias, aquest segon diu per remarcar les mancances de la transició que va ensenyar al seu pare un acte de Blas Piñar amb molts franquistes cridant i el seu pare deia que no ho sabia. La veritat és que creure que la transició podia fer «cau i net» de les persones franquistes em sembla molt infantil. La transició no va pretendre mai fer això, esborrar el passat i els seus protagonistes, sinó trobar la forma que els espanyols superéssim el pòsit que el franquisme havia deixat i això es va aconseguir fruit de la voluntat majoritària d'una generació i es va reflectir en un text constitucional que és el que encara tenim i que ha permès 40 anys de convivència i modernització del país com no s'havia donat mai en la història recent. I per establir paral·lelismes els posaré el cas de Sud-àfrica amb Mandela. Com a Espanya, Mandela va fer prevaldre la reconciliació entre els ciutadans a la neteja o la venjança i crec que, com a Espanya, va encertar. Alguns diuen que no hi va haver ruptura, però no va ser una ruptura passar d'un règim feixista i dictatorial com era el de Franco a un de democràtic homologable a qualsevol del dels països d'Europa occidental? Jo, almenys, em sento molt satisfet d'haver format part d'aquella generació que ho va aconseguir.

Avui des de molts àmbits es demana una reforma de la constitució i jo hi estic d'acord però s'ha de fer per modernitzar Espanya i perquè, com va passar amb la del 78, sigui acceptada per una majoria, com més àmplia millor, d'espanyols. El 78 es va fer per consens, un consens molt treballat, no era fàcil reconciliar en un text els guanyadors i els perdedors d'una ­guerra que els guanyadors havien volgut mantenir ben present durant 40 anys. I en aquest ambient hostil i difícil els partits polítics van decidir passar per sobre d'aquests problemes i redactar un text consensuat. Ara, tot i les derives d'alguns partits, les diferències entre partits semblen menors que el 78 i, en canvi, el consens sembla impossible. Pablo Iglesias diu que la seva formació marxista el feia menysprear el factor humà a l'hora de pensar en la política d'un país fins que en converses amb líders va descobrir-ne la importància. Jo no sols crec en el factor humà sinó en el de l'oportunitat. No m'agrada en política usar contrafactuals, allò de si ha­guéssim fet això o allò hauria passat allò altre però avui en faré servir un per reflectir el que penso. Què hauria passat si Podem s'hagués abstingut en la votació que podia portar al govern Socialistes i Ciutadans (el pacte Sánchez-Rivera) en comptes d'anar a una repetició electoral que va tornar a donar el poder a Rajoy? No ho sé, però crec que no és desgabellat pensar que les coses a Catalunya podien haver anat molt diferent i que avui podríem tenir una reforma de la Constitució (al­menys amb un senat reformat i un mínim de modernització de la carta per adaptar-la a Europa i potser alguna cosa més). Veuen la diferència amb la situació que tenim avui? I això ho he explicat per fer veure que una reforma constitucional no es pot fer en contra de, que necessitem consensuar les coses. Necessitem que les postures que avui es troben als extrems retornin al centre i vulguin consensuar posicions. Sols així es poden fer reformes vàlides que puguin tenir amplis suports. Per què es pensen que Maragall va fer els esforços que va fer per no deixar despenjat el PP en la reforma de l'estatut (cosa que va fer caure en Piqué com a líder català del PP) i que Aznar per un costat i els convergents i ERC amb Mas i Carod-Rovira per l'altre es van cuidar de dinamitar?

Ara la nostra vella constitució té un futur difícil. La dreta i els independentistes ja es cuiden que no es pugui reformar. Cap dels dos volen facilitar el consens necessari per a la seva reforma. A Catalunya, on jo visc i parlo amb la gent, l'ambient és deplorable. Els fonamentalistes profètics que ens governen i han llençat la gent al carrer amb l'ANC i els CDRs, fa temps que no té cap respecte per la democràcia i els actes agressius, amb gent amb la cara tapada i desqualificacions als Mossos aplaudides pel mateix president, no fan esperar res de bo. I, com sempre, les úniques esperances les trobem en les esquerres que potser callen massa però tant a Catalunya com a Espanya, proven de trobar solucions. A Catalunya, un cop ­desaparegut en Domènech i defenestrats els Coscubiela i Rabell, els Comuns estan un xic perduts. Ens queden els federalistes d'esquerres, les portes obertes del catalanisme i els socialistes. Respecto molt la delicadesa dels socialistes amb Iceta, Granados i Illa al capdavant, que no gesticulen quan els pinten una i altra vegada les seus o quan els insulten. Iceta diu que ell vol que el que diu avui pugui continuar essent defensat d'aquí a uns anys. Potser si tots els líders polítics pensessin en aquest termes (un mínim de visió de futur), la Constitució podria reformar-se i podríem gaudir d'uns altres 40 anys tan bons democràticament com els que hem viscut amb la Constitució del 78.