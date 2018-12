Comín, torra i himmler

Quan en Comín diu que s'acosta una etapa dramàtica, es refereix que potser haurà de treballar per primer cop a la vida, o, pitjor encara, que a Bèlgica s'estan esgotant les existències de rímel per a les pesta­nyes. Sigui el que sigui, el seu patiment és comprensible, imaginin-lo havent-se de guanyar la vida, a la seva edat, o molt més dramàtic, sense poder onejar al vent les pestanyes que l'han fet cèlebre. No m'agrada que es faci mofa dels drames que augura en Comín, cadascú pateix pel que més mal li pot causar. Veure perillar tota una vida de descans i pestanyes li ha de provocar malsons.

Injust s'ha sigut també amb Presidentorra, total, perquè reclama una petita guerra com la d'Eslovènia, uns morts de res, cap d'ells amb càrrec polític, gent sense importància, carn de canó perquè ell i l'expresident fugat puguin continuar vivint sense treballar i evitar els drames d'en Comín. I tanmateix, jo dubto que vulgui guerra. Si m'haig de refiar de les llums que fins ara ha demostrat tenir el pobre home, no sap ni tan sols què va passar a Eslovènia, justet deu saber que és un país i no una companyia d'assegurances. En realitat Presidentorra va dir que la solució per a Catalunya és l'àvia eslovena, no la via. Es referia a Cvetka Kaluza, una nonagenària amb demència senil que viu en la seva pròpia realitat, en un món creat a conveniència. La solució per a Catalunya passa per la creació d'una República imaginària, de fet cap aquí s'encaminen tots els esforços, des del moment que a fugar-se com el Dioni en diuen «internacionalitzar el procés». L'àvia eslovena marca el camí a Catalunya: si la realitat no ens agrada, n'imaginem una altra.

Per això Presidentorra no ha anat a Montserrat a fer dejuni -fins i tot ell sap que no ingerir sòlids durant 48 hores no arriba a símbol, no passa de rebequeria infantil- sinó a la recerca del Sant Grial, com Heinrich Himmler. El Govern català, com el nazi, està segur que el Sant Grial dotarà la causa llacista d'un poder esotèric per guanyar la guerra. No se sap si Himmler també va beure aigua en la seva visita, ni si Presidentorra ha arribat sota pal·li, però no hi ha dubte que tot s'inspira en una àvia eslovena amb problemes mentals. Afortunat en Comín, que té els seus propis i dramàtics problemes.