No ho dubtis

Als voltants de l'infern, com en les rodalies dels aeroports, abunden els hotels d'una sola nit. No hi falta res del que cal esperar d'una habitació confortable, excepte que són pura imitació de la confortabilitat. Tu mateix, en els seus lavabos, et sents com una rèplica de tu. Si caus en la temptació de buscar l'original en el mirall, comprovaràs que qui es troba a l'altra banda ets i no ets tu alhora. Al moble bar hi ha ampolles d'aigua que no treuen la set i ampolletes de ginebra que no treuen les penes. Les tovalloles no s'assequen i els llums per llegir no il·luminen. Hi ha en algun calaix una esponja per treure brillantor a les sabates que en realitat les taca, i una Bíblia avariada, en què només trobes l'Apocalipsi, i un sabó que no renta les mans, i uns armaris en què les camises, més que penjades, semblen executades. Els llençols, tan nets, fan olor però de tanatori, i l'aire condicionat, impossible d'apagar, prové de les regions més fredes de l'inconscient col·lectiu. Els programes que emeten els seus televisors al·ludeixen a mons terrorífics. Les mantes no abriguen, les instruccions de l'aixeta de la dutxa són incomprensibles i l'assecador t'arrenca el cabell a tres velocitats, cadascuna més ardent que l'anterior. El servei d'habitacions està atès per un individu que porta una careta hiperrealista del teu pare mort. Pel que fa a les finestres, ni et passi pel cap abocar-t'hi, ja que donen a no-llocs on regna la pau diabòlica dels diumenges a la tarda i estan clausurades de tal manera que ni tan sols podries suïcidar-te. Per fortuna, moltes d'elles tenen unes cortines com d'alumini o d'acer flexible, potser de plom plàstic, que no es deixen travessar per un sol fotó. Tingues-les tancades sense pausa i ni se t'acudeixi caminar descalç per la moqueta radioactiva, ja que t'apareixeran nafres incurables, com estigmes, a les plantes dels peus. Abans de ficar-te al llit, col·loca per fora el cartell de no molestin per espantar les ànimes en pena del passadís.

Si et despertes a les dues o les tres de la matinada a l'habitació d'un d'aquests establiments, no ho dubtis: t'ha agafat un infart o t'han assassinat i estàs a punt d'ingressar a l'Hades. O de volar amb una companyia aèria de les de baix cost.