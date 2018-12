SIS-CENTS BOCINS

Durant sis-centes setmanes, gai­rebé onze anys i mig, aquest diari ha publicat, sense interferències, les meves opinions lligades a successos polítics, socials i econòmics.

El bateig de foc va ser el 8 de maig de 2007 amb l'article «La Costa Bàrbara», homenatge a la novel·la negra de Ross MacDonald de l'any 1956 que narrava una història d'amor, odi i corrupció a la ciutat de Malibú, la platja de Hollywood.

A la vegada, el títol era apropiat per denunciar l'especulació urbanística i l'agressió al medi ambient perpetrats a la Costa Brava amb l'arribada del turisme de masses.

A partir d'aquest inici, l'aportació s'ha centrat en dues línies paral·leles, com les vies d'un tren que avança embogit: la crisi i el «procés».

Per una banda, s'han exposat les causes i els efectes de la crisi econòmica provocada per la desregulació dels mercats financers i la política d'austeritat imposada per la troica.

Les conseqüències catastròfiques, que encara perduren, han suposat una major desigualtat social, la pauperització dels salaris d'àmplies capes de la població, la pèrdua de drets laborals dels treballadors i la persistència d'unes xifres d'atur indecents.

Per l'altra banda, el creixement del corrent independentista a Catalunya, a remolc de la desafecció envers un estat central inoperant, servia de coartada per ­eximir de qualsevol responsabilitat política el govern de la Generalitat que, en mans del sobiranisme, va ser capdavanter de les retallades en educació, sanitat i serveis socials.

Un fenomen difícil d'entendre sense tenir en compte el paper jugat per la propaganda independentista a través de l'apropiació dels mitjans de comunicació públics i de la subvenció d'aquells privats afins al secessionisme o que neden entre dues aigües.

Aquestes trajectòries argumentals eren travessades, entre altres temes, per la voluntat de censurar l'actuació dels polítics locals, desvetllar la idiosincràsia d'uns lloretencs de prosàpia, sentinelles de tradicions carrinclones, i comentar novel·les negres que són un mirall de la indignació i la impotència de la gent enfront als poderosos.

Dit això, cal afegir que exercir la crítica, emprant la ironia i també el sarcasme, tot evitant les desqualificacions personals és arriscar-se a tenir enemics declarats i anònims covards que cal ignorar per una qüestió d'higiene mental.

A la vegada, s'agraeixen totes les demostracions d'estima rebudes, de complicitat, d'entesa, de compartir idees i, en definitiva, de suport en situacions personals difícils.

Per tant, seguiré tocant el botet mentre el desig no s'apagui, el paper no s'extingeixi i ho permetin els responsables d'un diari compromès amb la lliure expressió d'opinions.