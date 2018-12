La triple B

De Zoroastre en sabem tot allò que ens va deixar escrit el filòsof Friedrich Nietzsche al llibre titulat Així va parlar Zaratustra, un conjunt de reflexions que parteixen de l'empremta del profeta persa que cap a ­l'any 1000 abans de Crist va fundar una religió anomenada «de la bona vida». Comparant-la amb l'esperit tètric i individualista que traspua la doctrina cristiana, faedora de la cultura occidental, sorprèn tant positivisme, més quan identifiquem la regla d'or zoroastriana: «actua com vols que es comportin amb tu», sense hàbits ni normes dietètiques restrictives i només tres manaments bàsics, bons pensaments, bones paraules, bones accions. És una religió que avui en dia encara practiquen els parsis, un grup reduït de persones. Per bons pensaments entenien salut mental, autoestima, alegria de viure i esperit crític. Les bones paraules es referien a comunicar-se amb els altres. Dir les coses, dir-les bé i escoltar. I les bones accions, a esforçar-se, a la generositat, el coratge i a l'inconformisme davant la injustícia.

Perplexa per aquesta troballa, continuo en la descripció dels seus principis. Cada persona, dirigida per una «bona ment de discerniment» i «bona consciència», ha de treballar per a la millora d'un mateix i dels éssers humans amb qui convivim i la vida al món. Els homes i les dones són iguals i gaudeixen dels mateixos drets en una societat lliure i responsable. La superioritat és només en fets honrats. La unitat més petita de la societat de la humanitat és la família i la unitat més gran el món sencer. Cada persona ha d'adquirir i promoure la saviesa. La societat humana lliure ha de valorar les persones qualificades i els mèrits honrats en un ambient democràtic veritable.

Es fa difícil continuar sense interrogar-nos, en quin moment hem perdut l'essència d'aquests principis, conformant la societat actual?