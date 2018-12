Més classisme que racisme

Fins ara, la Cavalcada de Reis de Girona no ha tingut un problema de racisme, sinó de classisme. Un club elitista -els Manaies de Girona- l'organitza des de l'any 1956, i no ha estat fins ara, i davant la gran pressió social, que han acceptat que un home -remarco, un home- de raça negra pugui fer de rei. Ep, però només de rei, eh! Que la resta de la comitiva seran blancs pintats. Per tant, es tracta d'un canvi simbòlic, sí, però encara insuficient. Encara queda un llarg camí per recórrer fins a la plena integració.

El problema és que, cada any, els Manaies escullen qui farà de rei Melcior, Gaspar i Baltasar en funció dels mèrits que, al seu parer, han aportat els homes gironins a la ciutat. Uns mèrits, per tant, molt subjectius i particulars. Està clar que els Manaies organitzen la cavalcada -preciosa, per cert, i sense carrosses de dibuixos animats, fet que és d'agrair- i per tant poden tenir alguna cosa a dir-hi, però tenint en compte que és l'Ajuntament qui paga la festa, aquest ha de ser capaç d'imposar certes condicions.

El següent pas serà veure si arriba un dia en què les dones puguin ser també Reines Magues i no s'hagin de conformar amb ser patges. I que ningú em vingui a parlar de versemblança històrica després d'anys i panys veient un rei negre pintat.