CS en el parany

Si alguna cosa hem après en aquesta crisi és que la fidelitat de la gent cap a les ofertes electorals pateix una profunda crisi. Només una cosa es manté ferma: la decisió de dos milions de catalans de no ser espanyols. Ells s'han vinculat a la condició utòpica de la seva república i només el vincle amb l'invisible es manifesta invencible en la història. Se l'anomena fe, i res en el món pot destruir-la, ja que es creu en alguna cosa que no és d'aquest món. Més enllà d'això, tot està a l'aire.

Així que ningú hauria de cantar victòria. Les decepcions no han fet més que començar i produir-les no serà el monopoli de l'esquerra. En realitat, el que s'ha vist a Andalusia no és una gran sorpresa. Quan s'analitzen els resultats, resulten bastant previsibles. El PSA-PSOE es manté en els pobles petits, agraris, amb menor nivell econòmic i cultural. El PP, per la seva banda, es manté en les franges d'edat més altes. Els dos són partits envellits, amb poca capacitat de resposta. S'ha repetit mil vegades. Enfront d'ells, l'aposta per Ciutadans, Podem i ara Vox ha estat més gran allà on el nucli urbà és més extens, amb millor poder adquisitiu i major el nivell dels estudis. Els joves, universitaris i urbans s'orienten cap a aquestes posicions.

El que ha passat a Andalusia remarca un procés iniciat amb anterioritat, constant des de les últimes eleccions. Que el PSOE o el PP retrocedeixin a Andalusia no és un misteri. És una tendència de llarg abast, i respecte a això, l'única qüestió digna d'anàlisi és que Podem i Ciutadans no han pogut beneficiar-se de l'erosió del PP i del PSOE. Les dues opcions de renovació no han aconseguit mantenir la tendència de substitució de les velles forces i han quedat lluny de sobrepassar els seus partits de referència. No obstant això, els motius d'aquesta frustració són completament diferents en el cas de Ciutadans i de Podem. Aquesta comuna decepció no s'explica des de tendències socials, sinó per motius polítics. No és una tendència, sinó una decisió. Anomeno motius polítics les reaccions concretes davant l'evolució de la situació espanyola i europea, i suposen un judici d'encert o d'error sobre l'actuació dels líders.

Així entesos, els motius polítics són reversibles. La tendència, menys. Els motius que han portat al retrocés de Podem són senzillament que els discursos dels seus líders no han aconseguit superar l'estil de l'alcalde de Marinaleda. Però Gordillo, a qui vaig conèixer com a estudiant en els Jesuïtes d'Úbeda, procedia del mític camp andalús i posseïa una èpica de la tradició jornalera. Imitar-lo en el to, en les formes i en la radicalitat del discurs per dirigir-se a votants urbans, formats i universitaris, és un error important. Aquesta oferta no pot entusiasmar. Rodríguez ha recollit els vots tradicionals d'IU, però ha deixat anar llast dels votants de Podem, que esperen un partit per fer evolucionar l'Estat, en la seva totalitat, cap a una constitució social i política més justa i moderna.

Efectivament, Espanya està en una situació en la qual es decideix si emprenem una ruta de reactivació del poder constituent de major o menor calat. Davant d'aquesta possibilitat, les forces conservadores pretenen imposar la seva idea que tal cosa és il·lusa, inviable i contraproduent. Per a això, intenten introduir tota la por possible sobre els inconvenients d'una època d'inestabilitat, fragilitat i inseguretat. Podem no va venir per defensar un regionalisme radical, com pugui ser l'andalús, sinó per dinamitzar tots els nivells institucionals i integrar-los al servei de la meta d'una regeneració d'Espanya en progrés i justícia, en eficiència i en igualtat. Desconnectar una campanya electoral d'aquesta meta és perdre de vista l'horitzó i la finalitat central. Va ser aquesta meta la que va donar votants i entusiasme, expectativa i confiança, i tot desapareix quan es promet una autonomia més forta, cosa que només serà possible des d'una reforma profunda de l'Estat.

Per descomptat, corregir un error amb un altre, forma part dels hàbits de líders que no saben assumir responsabilitats. Doncs ignorar que el que es juga és l'Estat, la seva forma, el seu contingut, la seva estructura, deixa l'electorat a mercè d'opcions que, per molt equivocades que siguin, almenys tenen clar que el joc va d'això i ofereixen les seves propostes sobre com entenen ells l'Estat. Però davant les conseqüències d'aquest error, respondre amb un diagnòstic que ens retrotreu als anys 30 és un error més gran, ja que a la ignorància teòrica afegeix la improductivitat pràctica. Quan dissabte escoltava Monedero comparar aquesta situació amb la de la República de Weimar, no només sentia pena d'aquesta tendència a identificar-se amb els perdedors, sinó tristesa davant del fet que Podem no estigui en condicions de produir una intel·ligència madura.

La història s'explica per identificar l'especificitat del present, no per afirmar la presència de qualsevol passat entre nosaltres. Això és més aviat mandra intel·lectual. La crisi del 1930 no té res a veure amb el capitalisme financer del present i els seus problemes. I els partits actuals no tenen res a veure amb les formacions polítiques de concepcions totals del món de l'època de Weimar. Ara no tenen ni projecten ideologies totals. Sense aquestes, no hi ha feixisme. Tot i que els efectes d'opcions com Vox puguin ser tan perversos com el feixisme, no són opcions feixistes ni per morfologia, estructura, finalitat i projecte. I combatre-les com si ho fossin no és sinó errar el tret i desconcertar l'opinió pública amb exageracions que evidencien un col·lapse intel·lectual. Amb aquest discurs, Podem no podrà millorar les seves prestacions, i el millor que haurien de decidir els seus líders és deixar a les opcions de Carmena i Errejón fer la seva campanya amb llibertat i després examinar-ne les conseqüències.

Però voldria dir alguna cosa del motiu polític pel qual Ciutadans no ha pogut beneficiar-se de la tendència cap a la decadència del PP. És clar, hi ha influït la irrupció de Vox. Però la qüestió és preguntar-nos per què ha estat així. I crec que això té a veure amb la raó que ha calat la idea que Ciutadans ha desaprofitat la seva victòria a Catalunya sense presentar candidat ni batalla. I davant del fet evident que el PP no existeix a Catalunya i davant la valoració de l'aplicació del 155 com a tova, l'electorat de dretes s'ha mogut a la radicalitat extrema. Però aquí, com allà, la qüestió és que tota elecció ara es realitza en clau d'Estat i del seu futur.

Per descomptat, la notícia és terrible per a Ciutadans. L'eufòria del PP té a veure amb el fet que ara té agafat a Rivera en un sandvitx. Digui el que digui Rivera sobre Catalunya, ja no tindrà un vot més per demanar el 155. Els electors radicalitzats se n'aniran a la posició de Vox, un partit teledirigit pel PP, i dissenyat per neutralitzar Ciutadans, ja que hi ha una profunda desconfiança de les forces centrals sobre un partit català, amb forces econòmiques catalanes al darrere. Si alguna vegada Ciutadans va tenir la intenció de ser un partit dotat d'un concepte integral de reforma de l'Estat, ara és el moment que el recuperi. Ja no podrà viure de l'antiindependentisme radical. Amb això, els vots del PP desorientats se n'aniran a Vox. Tard o d'hora, Ciutadans haurà de decidir si fa o no el joc a l'estratègia que ha desplegat l'aznarisme per desactivar-lo. Doncs la finalitat última del PP és imposar la idea central que l'«statu quo» és inamovible i que Espanya no necessita cap reforma.