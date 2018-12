Desitjo que arribi el dia en què finalment ja no haurem de pagar amb monedes i bitllets. Desapareixeran del mapa. Suècia va ser el primer país en iniciar aquesta petita revolució aquest any, la qual no va ser especialment ben acollida per alguns grups com gent gran i sense recursos que mai han tingut accés a targetes bancàries. És millor deixar que el sistema evolucioni per si mateix. Per exemple, a Dinamarca, on he passat uns dies, no he tingut necessitat de canviar a corones daneses. Qualsevol mínima compra en els mercats de Nadal es podia fer amb la targeta. Fins i tot vaig preguntar què preferien i em deien que millor sense efectiu. Per als establiments suposa un millor control de la seva tresoreria. A Londres hi ha ja restaurants on directament es diu que no es permet pagar amb efectiu. Avui dia, per viatjar a Anglaterra o, fins i tot, qui va als Estats Units, comença a ser irrellevant la necessitat de canviar divises. Bé, potser només es necessitaran les monedes per comprar el diari. A moltes poblacions espanyoles els taxistes han de permetre pagar amb targeta i, si no estan preparats el client pot denunciar. Si pensem en el mètode de pagament que fem servir nosaltres mateixos, recordi què ha pagat darrerament amb moneda o bitllets? El cafè al bar? El xuixo a la pastisseria? Ja hi ha qui fins i tot no paga ni amb targeta i ho fa directament amb el moneder electrònic a través del mòbil. Pagar així té un altre avantatge molt important a nivell global: redueix la possibilitat del pagament en negre i del frau fiscal. Es controla la traçabilitat dels moviments dels diners i tot quedaria registrat. A les màfies no els faria massa gràcia. Res es farà d'un dia per l'altre i les experiències escandinaves serviran com a model que podrien començar a aplicar altres països. El procés serà imparable.