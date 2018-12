Els feixistes són persones normals i corrents?

Aquests dies hi ha un intens debat sobre qui són els que voten Vox. Hi ha massa gent que vol culpabilitzar l'esquerra de l'existència de feixistes. N'estic fins al capdamunt. És bastant evident que hi ha antifeixistes als llocs on hi ha feixisme, mai al revés. Això es com buscar anticlericals a llocs on no hi ha esglésies. El que es diu és que és gent treballadora d'esquerres la que ara ha votat Vox. Potser que una petita part de l'argument sigui cert, però tota l'evidencia empírica diu el contrari. Els votants de Vox són gent d'extrema dreta antics votants del PP o provinents de l'abstenció i de perfils socioeconòmics alts. També es diu que es deu al fet que hi ha més immigració i que això ho provoca. És un altre argument ximple. A Andalusia hi ha un 7% d'estrangers, al conjunt d'Espanya un 10% i a Catalunya un 14%. De fet, les dues províncies amb més estrangers són Almeria i Girona (19% i 18%). I aquí no hi ha problema. A més, la possible competència de serveis públics escassos entre població immigrada i població treballadora autòctona, faria que fossin els votants d'esquerres els que votessin els feixistes i no ha estat així. És la població urbana amb alts nivells d'estudis els que es decanten per la barbàrie.

Però, a més, hi ha un altre error en el que es cau quan s'opina sobre aquests temes. Imaginem que efectivament fos gent treballadora la que vota els feixistes, gent «normal i corrent». I què? Sempre hi ha hagut gent «normal i corrent» que s'ha tornat feixista. No tindria res de nou. Com si trobar causes que expliquessin el fenomen del vot justifiqués l'injustificable. M'explico. Sembla evident que la desaparició d'una dreta amb rostre humà –la Democràcia Cristiana– juntament amb la desaparició de la socialdemòcrata d'Europa, ha provocat després de 30 anys de polítiques neoliberals, que la gent es desesperi. Això explicaria, en part, el que passa. De fet, Hitler va endegar una gran indústria de guerra a Alemanya que va crear milions de llocs de treball per a obrers que van votar el partit nazi, que vull recordar que es deia Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, abreujat NSDAP, en català és Partit Nacionalsocialista Alemany dels Treballadors. És a dir, «gent normal i corrent». Però per què un treballador desesperat vota els feixistes i un altre l'esquerra? Per la superioritat moral i cultural de la gent d'esquerres. Moral, perquè els valors d'esquerres busquen el bé de la comunitat i cultural, perquè se sap que si manen els feixistes són una màquina de matar treballadors: 60 milions de morts en la II GM. El ciutadà té obligacions envers la societat i té la responsabilitat de no donar el vot als feixistes. Al judici de Nuremberg la gent va quedar astorada en veure que els dirigents nazis responsables de les pitjors atrocitats eren gent «normal i corrent». És clar. Malamente. Tra, tra!