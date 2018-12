Els extrems no

són mai bons

Lluís Torner i Callicó GIRONA

Els que som nascuts just després de la nostra tràgica contesa, a part de la tristor i les necessitats que ens tocà viure al nostre entorn, també ens comportà conviure en un ambient d'opressions i privacions de la nostra llibertat. Mica a mica, però, al decurs dels anys, s'anà apaivagant, i vàrem poder abastar unes feines prou dignes, que ens permeteren viure amb certa normalitat, i a mesura que ens anàvem fent grans, penséssim poder gaudir, en pau i dignament, la nostra vellesa.

Per això, aquest ambient que ens està tocant passar aquests dies, està ben lluny del que era la nostra aspiració: gaudir dels fruits de tota una vida de treball. Certament que ens agradaria molt veure una considerable millora, en l'esdevenir del nostre estimat poble, que ens permetés mantenir la nostra cultura i tradicions, vivint amb pau i harmonia, així com amb solidaritat i bon veïnatge amb els demés; però sense haver de dependre d'un Govern Central, que a més de portar-nos l'administració, ens renya i fins i tot ens castiga, amb judicis i alguns empresonaments, quan s'intenta tirar endavant la nostra voluntat.

Som molts i moltes els que ens agradaria poder aconseguir-ho, però de manera pacífica, intentant trobar solucions coherents, per a tothom. Per això ens sap greu veure uns polítics que no s'acaben d'entendre, per anar plegats, i d'altres que ens tracten amb prepotència i fins i tot amb certes amenaces i una mena de rancúnia; llavors, tot plegat fa que, per part d'uns determinats grups, es donin casos de certes accions violentes. No és estrany que, tot plegat, ens faci estar preocupats, en veure molt difícil de poder trobar-hi una solució pactada entre tots.

Agraïment a l'hospital Santa Caterina

Pedro J. Piqueras Ibáñez GIRONA

Amb aquestes línies vull fer arribar el meu agraïment a tots/es els/les professionals de la zona d'urologia de l'hospital Santa Caterina de Girona, pel tracte durant els cinc dies de desembre que vaig ser atès per aquesta àrea després d'una intervenció de pròstata i posar remei a una situació molesta que he patit. Reitero el meu agraïment perquè m'han atès molt bé.

Vull valorar a més l'exquisida cura que han tingut i l'afecte amb què cadascuna i cadascun m'han tractat, amb la cura i delicadesa, tant de l'equip de dia com el de nit «Àngels de la nit». Sent per a mi els més heroics, els de la nit que passen en vetlla per atendre a tots amb el mateix desvetllament, podia ben dir-se, d'una mare, sense importar-li la seva son, el seu cansament, etc.

Gironisme és model Girona

DOLORS VILAMITJANA CARANDELL Girona

L'alcaldessa Marta Madrenas ha apostat per la Girona de qui vulgui formar-ne part. En la seva conferència del dia 11 de desembre al Teatre Municipal ha deixat clar el repte de fer de la ciutat un eix vertebrador territorial, a punt per encarar la 4a Revolució Industrial. És un projecte col·lectiu on tothom hi té cabuda, un espai dinàmic entre persones i idees, sostenible, habitable, respectuós. En aquesta ciutat de les persones, de tothom, la cohesió social hi estarà garantida, perquè la capacitat d'entesa és l'estil gironí de fer política. Creu en la independència de Catalunya per a bastir un país nou, autosuficient, modern, superant el noucentisme més renovador. El dinamisme inclou el consens des de tots els punts de vista: recuperació d'espais i llur humanització des de criteris sostenibles, revisions de plans anteriors, impuls a la cultura com a eina de creixement personal i social, obertura a Europa, a través de projectes com el PECT...

Gironisme és inclusió social, fer ciutat plegats, transformació i millora, innovació, xarxa de voluntariat per afrontar les persones més vulnerables.

La Girona que vol la Marta Madrenas és la de les persones, la dels pactes, la del consens.