L'any entrant

El que per resumir venim anomenant crisi afecta ja el manteniment del patrimoni. Així, a Espanya, i segons admet el ministeri de Foment, tenim 66 ponts amb problemes de seguretat. En el manteniment se'ns en va una part de la vida i de les pagues extres. No n'hi ha prou amb adquirir la millor caldera de gas; després convé contractar un servei de neteja anual. Per cert, que l'operari que va venir ahir a revisar la meva em va felicitar pel seu bon estat. Curiosament, vaig rebre l'afalac com si, en comptes de referir-se a la caldera, hagués esmentat els meus pulmons. D'aquí que li contestés absurdament que ja fa anys que vaig deixar de fumar. Ignoro el perquè d'aquesta associació entre un artefacte mecànic i el meu propi cos. Em va passar una cosa semblant quan em vaig fer l'última revisió. Mentre el metge revisava la meva analítica, aprovant cadascun dels seus ítems (es dirà així, ítems?), jo pensava en casa meva i em sentia orgullós de l'estat de les seves canonades, de la neteja dels seus desguassos, de la pressió amb la qual sortia l'aigua de les seves aixetes.

El cap produeix aquests estranys vincles perquè gastem poc en el seu manteniment. Li vaig dir al meu psicoanalista aquella mateixa tarda:

– Gastem poc en el manteniment del cap.

Immediatament em vaig adonar de l'error. Semblava que l'estava convidant a pujar-me els honoraris, de manera que vaig intentar canviar de tema, encara que tots, tard o d'hora, conduïen a l'assumpte de la conservació. De fet als dos minuts d'un monòleg completament desgramaticalitzat, si pogués dir-se d'aquesta manera, que crec que no, vaig incórrer en la notícia dels ponts:

– A Espanya –li vaig dir– hi ha 66 ponts amb problemes de manteniment.

– I això el preocupa? –va preguntar.

Devia preocupar-me, ja que vaig retallar la notícia del diari en el qual la vaig llegir i no retallo qualsevol notícia, només les que m'afecten de manera personal. Però no vaig aconseguir trobar una resposta convincent i vaig perdre la sessió en banalitats. Quan ens acomiadàvem, ella va dir que hauríem de parlar de les noves tarifes per a l'any entrant.