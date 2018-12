L'empresari Tatxo Benet va anunciar la compra de la llibreria Ona, ubicada ara al carrer Gran de Gràcia. D'aquí un any obriran un centre cultural i llibreria ben a prop d'on hi havia l'antiga seu, al carrer de Pau Claris entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer de Casp, a Barcelona. El centre tindrà 1.000 m2. La notícia és rellevant ara que, arribats a final d'any, surten les estadístiques de consum cultural al país. El percentatge de llibres que es compren en català encara és baix, per molt que, any rere any, vagi creixent. Si ens ho mirem per províncies (això de les vegueries no acaba d'avançar), veurem que a les comarques gironines l'índex s'enfila fins al 40%, a les lleidatanes fins al 48%, a les tarragonines baixa fins al 31%. I on punxa més la compra de llibres en català és a les comarques barcelonines, on esgarrapa un mediocre 24% de les vendes.

Poc o molt, els percentatges es deuen correspondre també al de llibres que tenen en català a algunes de les grans llibreries capitalines. L'altre dia em comentava un amic que havia vist un llibre de filosofia que li interessava en un d'aquests espais. L'edició era en castellà. En un lloc més que discret hi va trobar l'edició catalana, que va acabar comprant. La lectura en la nostra llengua es juga en molts taulells: en el de la premsa escrita, en el de les biblioteques, en les grans superfícies, en les llibreries virtuals i en els taulells de les llibreries. Aquí, doncs, queda molt de camp per córrer. Perquè una part de la responsabilitat que es venguin llibres en català depèn de la visibilitat que decidim donar-los. Per Sant Jordi, en canvi, els lectors compren majoritàriament en català. És el dia que l'aposta és més clara i el català sovinteja als taulells amb més alegria.