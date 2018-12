Vox és més radical que Podem

Que una dada no et faci malbé una opinió brillant, així resa l'axioma dels analistes polítics. A partir d'aquí s'emboliquen amb l'extremisme de Vox, que consideren equiparable a Podem o encara pitjor, segons el punt de partida de cada opinador. La posició relativa de tots dos partits pot mesurar-se, encara que cap número dissuadirà els predicadors. De fet, a més d'un li sorprendrà que el PP instal·lat en el suposat centredreta sigui tan radical com el conglomerat bolivarià de Pablo Iglesias.

El CIS pregunta a les seves víctimes «on col·locaria vostè cada un dels següents partits», oferint-los una puntuació d'u a deu en el sentit d'esquerra a dreta. A diferència de l'estimació de vot, aquesta dada no pot violentar-se sense empantanegar-se en la falsedat documental. Doncs bé, l'últim baròmetre situa el PP en un 8,3, i Podem en un 2,3. És a dir, es troben en punts simètrics d'extremisme, donada la quota de subjectivitat de l'apreciació. Acceptant que els populars són menys extremistes que Vox, els Ultrasur d' Abascal superen per la dreta el radicalisme d'Iglesias per l'esquerra.

El major extremisme de Podem respecte a Vox només pot ser desmentit pels que defensin que el PP se situa més a la ultradreta que el seu fill, un enunciat que també aconseguiria postulants a l'olla en ebullició de la política contemporània. Curiosament, la ubicació de Vox al centreultradreta no ve rebatuda ni esmorteïda pels seus càrrecs, sinó pels partits de dretes que es disposen a pactar quotes de poder amb els nouvinguts. Han de difuminar les ratlles del tigre per succionar els seus vots, el mateix procediment que va seguir el PSOE per arrencar-li els ullals a la tropa d'Iglesias. La ultradreta moderada es creua en el seu fulgurant ascens amb el descens de Podem, que purga precisament la seva moderació.