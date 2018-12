S anunciava el ple de dimecres passat com un monogràfic respecte de la situació política de Catalunya. Semblava interessant parar-hi atenció perquè es tractaria el problema des d'un punt de vista polític. La sorpresa va ser veure com la qüestió es barrejava amb el Brexit i una aferrissada condemna en contra dels referèndums. Conclusió: els referèndums perjudiquen les poblacions que els practiquen. Llavors, el presumpte debat polític va derivar a una desaforada carrera en contra de Catalunya. Es repetia fins a l'extenuació que Catalunya és un territori dominat per la violència i l'apocalipsi zombi. El que era clar era l'ànsia dels grups majoritaris de practicar, com més aviat millor, l'anul·lació dels drets polítics de les institucions catalanes. Es tracta d'aplicar el 155, però que aquesta vegada sigui una intervenció més profunda i que duri fins al dia del judici final. En el qual els catalans segur que seran condemnats. Tothom sap de quin costat està Déu. Al Congrés es mentia sense aturador. Era com la festa d'uns depredadors que es repartien el territori de caça i, també, les diferents parts de la peça de caça que ensumaven amb una voracitat a penes continguda. Era curiós escoltar les diferents maneres que els polítics exposaven a l'hora de pensar desmuntar la societat catalana. Mossos, funcionaris; sanitat, educació i, al final, mitjans de comunicació. Cap d'aquests partits no analitzava res i tot es resumia a enviar tropes a Catalunya per pacificar un país pacífic. El discurs davant dels fets. Fets qualificats de violents i en els quals no hi ha hagut violència. Per altra banda, el govern de l'Estat es va refermar a celebrar el consell de ministres el dia vint-i-u.