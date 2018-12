El dietari

DIssabte Trist mestral

El mestral mostra un dia radiant a Portbou, amb un blau extremat i narcòtic. La sensació de pau contrasta amb una íntima tristesa. Hem enterrat la Mariàngels, una persona transcendent de la infància i joventut. La mare d'un amic amb qui em vaig criar i fer gran.

Sumar anys i ser d'un poble com Portbou és massa dolorós. Cada vegada que hi torno ens trobem tots més envellits. La distància accelera el pas del temps.

Els joves, quan ho érem, vàrem marxar, i els pocs que hi neixen desfilen quan es fan grans per poder fer-se un demà.

Quan he pujat al bell cementiri blanc, que es precipita damunt de la badia en forma de feixa de vinya, el dolor es fa fiblada perquè em recorda que tinc més gent aquí a dalt (el cementiri està damunt d'un turó) que a baix al poble, i t'adones que el temps és sàdic i la bellesa pot ser molt trista.

DIumenge El misteri d'Espinelves

Dies de peregrinació a Espinelves per comprar l'arbre de Nadal. Malgrat la boira, que convida a passar-hi de llarg quan circules per l'Eix, hi ha una gentada incomprensible. Vinc de Cantonigròs i passo de llarg. Habitualment, hi ha una vuitantena de parades d'avets repartides pels seus carrers empedrats. Si bé poden arribar a visitar la fira unes 80.000 persones, s'acaben venent de mitjana uns 3.000 avets.

Sempre m'ha fascinat el misteri d'aquesta desproporció entre vendes i visitants. L'Àlex, el meu corresponsal a la Fira que hi va cada any però que mai compra un arbre, té una teoria: l'èxit de la coca. La coca de sucre feta al forn de llenya que tothom rosega pels carrers empedrats d'Espinelves. És el gran supervendes de la Fira. Molt més que els avets. A més, sempre he pensant com deu ser molt embrollat i dificultós posar un avet dins del cotxe per molt ben lligat i minvat que te'l donin.

DIlluns Àngels i franquícies

Els carrers són vius i dinàmics en funció del comerç singular que tenen. Per tant avui en dia són poc singulars i calcats. Perquè els car­rers ja fa un temps que no són nostres. Els carrers són d'Amancio Ortega i de les franquícies.

Una excepció és el carrer Ballesteries de Girona, on trobes des d'una casa per reparar rellotges de paret o de pèndol, passant per una botiga de queviures amb vins a doll, o el taller d'àngels de la Dolors Turró, que cada any visito pels volts de Nadal. Quan obres la porta sonen unes campanetes que, com explica George Bailey a Que bello es vivir, vol dir que un àngel s'ha guanyat les ales. Després d'anys venent, pintant i reparant àngels, fa uns mesos que la Dolors va anunciar la seva jubilació i el tancament de la botiga. Però avui la seva filla m'ha anunciat que han decidit continuar perquè ha trobat un local carrer amunt que li fa el pes.

Encara que només sigui per una vegada, els àngels barren el pas a l'Amancio. George Bailey guanya Mr. Potter.

DImarts Pastorets «indepes»

El deliri i obnubilació del PP arriba a extrems grotescos. En el ple municipal aquest partit de seguiment exigu a Catalunya, i insignificant a Girona, demana que es facin uns Pastorets neutrals. Aquesta vegada perquè els àngels del cartell promocional van vestits de groc tènue. Tampoc és cap secret que Joan Ribas sigui el creador dels primers pastorets «indepes» de Catalunya. Concepció Veray no protesta, en canvi, perquè els dimonis siguin d'un roig socialista.

Mai el concepte neutral havia estat tan violat. I ho fa un partit que fa anys que s'alimenta de l'agressió ideològica. No descartem Pablo Casado, la cacatua del 155, invocant l'article per acabar amb Proscenium.

DImecres Peix al cove

En moments de grans tempestes polítiques resulta que s'està aplicant amb sigil i quasi en secret el vell sistema de peix al cove, que tant va resultar al pujolisme. El PSOE està complint fil per randa un document que van pactar, en el marc de la moció de censura que va permetre fulminar Rajoy, els diputats Carles Campuzano i Jordi Xuclà.

Un document d'inversions que en el cas de Girona hi consten l'elaboració de projectes i algunes execucions, com ara diferents trams de desdoblament de l'N-II, la variant d'Olot i el baixador d'alta velocitat de l'aeroport. El pacte no s'ha permès publicitar per la necessitat d'escenificació de confrontació entre els governs català i espanyol.

Dijous deslocalitzant

la princesa

No podia acabar de cap altra manera. Els Premis Princesa de Girona marxen de Girona i l'any vinent s'organitzaran a Barcelona. Es deslocalitzen. Les institucions d'aquí, i bona part de la ciutadania, no volen saber res del Rei. Fins al punt que l'any passat van haver d'amagar-se al mig de bosc per fer les seves activitats. Un autèntic ultratge per a la Casa Reial, abocada a la clandestinitat social a Girona.

Divendres El racó de la ràdio

L'Ajuntament i el Museu d'Història de Girona han inaugurat avui un noble raconet del museu dedicat a la ràdio, coincidint que aquest mes Ràdio Girona fa 85 anys que va començar a emetre. Els mateixos anys que té el seu antic i molt popular locutor de mitjans del segle passat, Jaume Teixidor, que continua tenint un hilarant domini de la veu, la paraula i un admirable sentit de l'humor.

Ahir vàrem coincidir amb en Jaume en una taula rodona, que va eclipsar, al Museu dels Jueus del carrer de la Força (seu de la primera ràdio). Avui tornem a coincidir en la inauguració d'aquest espai del museu. En Jaume és la constatació que per moltes voltes que donem a com ha de ser la ràdio del futur, aquesta sempre passarà per la paraula i l'habilitat comunicativa.

El fil conductor del racó de la ràdio, dissenyat pel creatiu espollenc Pep Canaleta, són fotografies de totes les èpoques, els aparells de ràdio del fons que va cedir a la ciutat en Jaume Pol i els sons. Sobretot els sons. Si hi aneu, poseu-vos tots els auriculars.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, i el regidor Carles Ribas han permès materialitzar un compromís incomplert per l'Ajuntament des de l'any 1993, quan en Jaume Pol va cedir les ràdios a la ciutat.

Potser és interessant saber, per si algú hi veu una oportunitat, que la ràdio s'acosta al seu centenari des de la seva primera emissió al país (novembre de 1924). A Catalunya no hi ha cap museu dedicat a aquest transcendent invent.