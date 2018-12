el dilema inevitable

Política, no provocació

Divendres, 21 de desembre, es reunirà el Consell de Ministres a Barcelona. Soc dels que pensen que és una decisió i un gest polític i no pas una provocació, com diuen alguns. A aquesta reunió alguns han començat responent amb testosterona i han acabat movent-se cap a la política. Hi ha diversos drets fonamentals a garantir per a divendres que ve: el dret a reunió, el dret de manifestació, la llibertat d'expressió. I unes quantes oportunitats: que cada govern, president i veu política aprofiti l'altaveu per fer sentir els seus arguments. En aquest llarg empat d'un quinquenni en el qual ningú és prou fort per cancel·lar l'altre ni imposar-se, potser ja és hora de fer un diagnòstic compartit i pactar acords i discrepàncies. A la llum dels resultats electorals andalusos i els humors electorals per al 26 de maig, seria hora que la política - més i millor pels ciutadans- s'imposés a la impulsivitat que no ens ha fet avançar sinó recular.

El dilema

En la vida hi ha moments de dilemes, s'ha de triar. El moment polític actual es planteja en termes binaris: donar temps a la majoria que va fer prosperar la primera moció de censura en quaranta anys i obrir la porta al tripartit PP, Ciutadans i Vox que fàcilment sumen majoria absoluta en unes eleccions generals i que tenen com a punt programàtic comú imposar un nou article 155 a Catalunya. No hi ha temps per diletants. Les decisions, les votacions, el to.... Ens portarà cap a un escenari o l'altre.

Aquesta setmana ha provocat commoció l'enquesta fiable que diu que el 26 de maig el PSOE guanyaria a la comunitat autònoma de Madrid però el professor Ángel Gabilondo no seria president perquè no sumaria amb el Podem d'Iñigo Errejon -l'home que va aprendre un català perfecte en l'estudi i l'amor a l'Empordà. Sumarien majoria absoluta PP, Ciutadans i Vox. Aquests són els humors del moment. Algú podrà dir: que es fotin. Aquest algú o ens garanteix la independència en qüestió de setmanes o li haurem de dir que el dilema sí que ens concerneix.

Velles relacions

Pablo Casado va ser cap de gabinet de José María Aznar a la Faes. Després va ser diputat autonòmic a Madrid i president regional de les joventuts del PP a la comunitat. Aquells mateixos temps Santiago Abascal era diputat del PP al parlament basc i president de les joventuts del PP a la seva comunitat d'origen. Després Abascal va desembarcar en el govern de la comunitat de Madrid sota la protecció de la presidenta Esperanza Aguirre, baluart aznarista en temps de marianisme pepero. Aquests dos joves líders de la dreta i l'extrema dreta no han hagut de ser presentats per tercers ni buscar-se els números de telèfon.

En moltes democràcies europees, l'extrema dreta queda aïllada un parell de legislatures fins que algú hi vol pactar. A la política espanyola, poques manies, la mateixa nit electoral andalusa ja es donaven el bec. Convé tenir en compte aquestes velles relacions en la cartografia del present. Algú pot dir: és el seu problema. Però es que Vox probablement tindrà regidors a la ciutat de Barcelona d'aquí a cinc mesos.

Els sòlids

Es reincorpora a la vida parlamentària l'amic Aitor Esteban després d'una baixa per una intervenció feliçment superada. Fa un molt bon discurs on també deixa penyores a la política catalana: o interpreten el moment -el dilema- o el seu futur pot ser molt frustrant. Avui el PNB és el partit més sòlid, ben organitzat i més analític de tot Espanya. Ells diran que els ocupa la seva nació, Euskadi, però acaben influint en el tauler espanyol i, tal vegada, en el català. Els nacionalistes bascos estan en una expectativa de vot de més del 40% a Biscaia i poden retenir també les diputacions fora la de Guipúscoa i Àlaba. Alguna cosa fan bé. Hi ha demanda electoral a Catalunya d'una manera de fer sòlida i productiva a l'estil penebista?

L'alta velocitat a França

Aquest divendres ha fet cinc anys de la línia d'alta velocitat Barcelona-Girona-París. Que vol dir que fa cinc anys que funciona, a baixíssim rendiment, el tunel del Pertús. Enguany hi passaran 4.800 trens quan la previsió era de 34.000. Tothom sap que l'empresa de Florentino Pérez va rebre una suculenta quantitat per unes clàusules contractuals beneficioses de «lucre cessant». Del cas Castor tothom en parla i fins i tot el Tribunal Suprem ha dictaminat contra les compensacions de l'Estat a l'empresa del president del Reial Madrid. Aquí tenim un escàndol de dimensions semblants, però el soroll ambiental ens té una mica despistats -les responsabilitats es reparteixen entre governs populars i socialistes. Em sembla un gran escàndol que he portat reiteradament al parlament. Falta un pronunciament dels tribunals. Convindria molt incrementar la relació amb França, ens faria bé en molts sentits.