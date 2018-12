Infància i obsequis

Mirem els petits de casa des d'un punt de vista exclusivament pràctic. Han vingut a perpetuar el col·lectiu. Representen l'esperança que projectem al futur. Viuran al món de demà i, és comprensible, volem que el món de demà sigui millor que el nostre. Per això fem el que calgui perquè creixin sans i feliços. I esperem que la seva salut i la seva joia modifiquin l'entorn i el converteixin en un negociat més agradable. Desitgem que tinguin oportunitats, sort. Si se'n surten, tot i que de vegades no ho veurem, la seva victòria serà una mica la nostra victòria. Vet aquí el sentiment general.

Ara mirem-nos els petits des d'un punt de vista menys obvi. No ens n'adonem, però des que neixen fins que posen un peu raonable al món que els espera els infants ens provoquen un punt de neguit. I no parlo de la por que potser tenim, per exemple quan es posen malalts, de l'angoixa que sentim quan sospitem que tot d'una les coses poden anar malament. Parlo de la sensació que els infants són més a prop dels grans misteris que no pas nosaltres.

Avui vivim en un món una mica desencantat. Gràcies a la ciència sabem que probablement, enllà de la vida no hi ha res. Un cop morts, de nosaltres no en queda ni l'apunt. És veritat que pervivim en la memòria dels altres, i ens agrada, sovint, pensar en dimensions paral·leles on floten les ànimes. Però tot plegat són excuses per viure més tranquils. A fora no s'ha pogut demostrar que hi hagi res.

Ara bé, l'arribada dels infants reanima la creença en un més enllà. Ja fa temps que sabem d'on venen, els petits: no té res a veure ni amb cigonyes ni amb París. No obstant això, la ment humana es resisteix una vegada i una altra a donar per bona l'obvietat. I torna a pensar en termes màgics. Torna a bressolar-se en camàndules com el destí, el caràcter dut a la sang familiar, la protecció d'éssers sobrenaturals. De la mateixa manera que quan som a les portes de la mort s'activen tot un seguit d'elucubracions absurdes sobre el lloc on anirem, quan neix un infant el fem, vulgues no vulgues, l'enviat des d'un lloc igualment estrany –sinó el mateix.

Els petits travessen les portes que separen el nostre món del que en direm l'altre món. I com que necessitem que es quedin entre nosaltres (no volem que facin marxa enrere), fem l'indicible perquè aquí s'hi trobin bé. En aquest sentit, l'eina preferida són els regals. Sepultem els infants amb obsequis, sobretot durant l'època més fosca de l'any, finals de tardor i principis d'hivern. L'època en què tradicionalment els morts són més a prop nostre. I perquè els infants no tinguin la temptació d'anar-se'n al lloc d'on acaben de venir, ho disposem tot per afalagar-los. Per convèncer-los que no estaran enlloc millor que d'aquesta banda. Festes, presents, llaminadures i garlandes, l'artilleria adulta per evitar que els petits obrin la porta.