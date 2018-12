Malgastar l'herència

L ésser humà avança enfrontant-se a la seva pròpia fragilitat, de la mateixa manera que la societat de la qual forma part. En un dels assajos recollits a L'art de llegir, el poeta WH Auden reflexiona sobre l'home que ha donat l'esquena a la tradició, que no és sinó l'experiència més o menys depurada de la condició humana al llarg de la història. Alguns neurocientífics han aventurat que la naturalesa de la nostra ment està dotada d'un caràcter litúrgic, necessitat de repeticions i certeses, és a dir, d'una trajectòria provada. Sense aquest marc, sense la tradició de la cultura humana en el seu sentit més noble, les societats acaben sent víctimes de la frivolitat i els capricis de les modes. I no només de les modes; també de les passions immediates i les incerteses que defineixen el futur. Sense història –ens vindria a dir Auden–, el món deixa de ser un lloc recognoscible.

La coneguda paràbola del fill pròdig il·lumina el camí d'una societat que ha malgastat la seva herència. Pensem en l'economia, dependent de l'endeutament massiu de particulars, empreses i estats. Consumim l'estalvi futur per cobrir les necessitats immediates, quan ja en moltes ocasions ni tan sols queden actius tangibles per vendre. Els salaris disminuïts i la manca de treball estable evidencien les conseqüències de la debilitat d'unes classes mitjanes que amb prou feines aconsegueixen cobrir les seves exigències mínimes: pagar la hipoteca o el lloguer, la manutenció, les lletres del cotxe i el carburant; la llum, les assegurances, el col·legi dels nens, els impostos, el mòbil... Un país sense estalvi –o, millor dit, on l'estalvi i el patrimoni es concentren en poques mans– està condemnat a la inseguretat i la por davant de qualsevol crisi, davant de qualsevol eventualitat. Malgrat l'indubtable progrés social –fàcilment mesurable en termes com esperança de vida, sanitat pública o qualitat de les infraestructures–, només cal una ràfega de vent per creuar la frontera feble de l'empobriment i perdre les garanties mínimes del benestar. Haver dilapidat l'herència afecta també els valors, a l'estabilitat, a tot allò que crèiem sòlid. Els psicoanalistes parlen de la importància d'un aferrament segur cap als pares per consolidar la personalitat del nen. Aquesta afecció també és una forma d'herència que educa pel demà i ens permet ser adults i assumir la responsabilitat pròpia de l'home amb si mateix i amb els altres. No obstant això, una societat que no té passat i viu en constant agitació es troba nua davant els canvis. En certa manera, recorda al vessant d'una muntanya calcinada que, després de la destrucció del seu mantell vegetal, pateix les inclemències del temps: la sequera d'agost i les perilloses riuades de la tardor.

El drama de la nostra època –no aliè a la pèrdua de la seva herència– es tradueix en una nova geografia social trencada i dispersa, profundament atomitzada. Les ciutats d'èxit s'encareixen a mesura que envien a la perifèria als seus antics inquilins; el món rural torna a buidar-se, víctima de l'oblit i d'una demografia envellida. Un sociòleg francès apuntava –arran de les protestes de les armilles grocs– que s'ha obert una divisió radical no només entre el camp i la ciutat, sinó també entre els que es beneficien del creixement econòmic global i els que pateixen les conseqüències. Umberto Eco hauria parlat d'apocalíptics i d'integrats. Diguem-li com li volguem dir, cap horitzó és fiable sense un marc social, econòmic i de valors més estable i segur. Després de malgastar la nostra herència, el bell futur que presagiàvem senzillament s'ha enfosquit.