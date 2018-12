Veus en «off» dels mossos de Girona

Els Mossos d'Esquadra no estan travessant el seu millor moment. A Girona les veus en off de personal afectat s'han estat deixant escoltar, sempre en les bambolines de l'oficialitat. I no és per menys. La força sembla avui en dia aquest peix espasa capturat pel pescador de Heminway a El vell i el mar, peça que no va poder recuperar per la fam de la fauna marina. Exposats a tots dos fronts, amb la diana a l'esquena, uns i altres no deixen de clavar-los les dents.

Fent memòria, recapitulant episodis, cal notar el «cacau mental» al qual està sotmès el cos. Durant la manifestació d'agost de 2017 a Barcelona, ??sota el lema «No tinc por», s'enaltia l'acció antiterrorista d'aquests i la gent els deixava clavells a les reixetes dels furgons antiavalots. Molt a prop hi havia l'1-O, en què el pla de Puigdemont s'havia assegurat de tenir al cap dels Mossos de la seva part i on tot l'independentisme va victorejar tenir «una policia diferent de l'espanyola i de la Guàrdia Civil». Per aquesta actuació hi ha setanta-dos mossos encausats per la justícia. Després va venir la «neteja» del 155. La intervenció del cos, el canvi de paradigma. Segons els fonamentalistes del llaç groc, va ser aquell el moment en què es va aprofitar per introduir entre les seves forces infiltrats amb els quals avui en dia ha de rivalitzar l'actual conseller d'Interior, Miquel Buch.

Cal reconèixer el poder fabulador que té l'aparell independentista. Ara resulta que els que van reprimir els CDRs a la plaça U d'Octubre de Girona el 6 de desembre passat eren dirigits per membres de la Guàrdia Civil camuflats. Si es notava d'una hora lluny que, per la humitat del dia, l'uniforme deixava veure el verd.

És per això, deien, i no per les queixalades de la fauna política, que els Mossos van reprimir el passat als seus estimats nens del CDR. Un cop més, la mossegada, el fer-los servir de diana. Aquest cop va partir de l'independentisme i va anar cap a l'intendent de la Brimo Carles Hernández Vilamajó, a qui van crucificar a les xarxes.

En aquesta marea confusa d'actuacions, la pregunta és què succeirà el 21 de desembre amb la cimera de ministres, per a la qual ja hi ha avisades mobilitzacions tant a Girona com a Barcelona. En un mar picat, en el qual van amenaçar d'«engripar-se» aquell dia si no es compleixen els seus reclams laborals, hauran de controlar el moviment que el Govern català encoratja que surti al carrer. No és estrany que se sentin que neden entre taurons.