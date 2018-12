Armilles suïcides grogues

La peça més anacrònica es reivindica amb un furor inesperat. L'armilla provoca calfreds per la seva associació mortífera amb el terrorisme gihadista. Aquests suïcides de curt abast han estat desbordats per les armilles grocs, que han provocat un pànic més difús i perillós, però amb el mateix desdeny cap a la pròpia supervivència. La reacció a França contra la pujada de dotze cèntims en l'impost als carburants, disfressada d'un lloable objectiu mediambiental, demostra que les armilles suïcides també es presenten en colors cridaners.

En la guerra oberta a França de les armilles grogues contra les armilles antibales, els perdedors de la globalització i de la crisi prefereixen el suïcidi col·lectiu a resultes del canvi climàtic, abans de tornar a pagar el gruix de les factures associades a la regeneració de la terra. Se'ls planteja l'ansietat per la fi del planeta, i responen amb l'angoixa per la fi de mes.

Amb París en flames, el New York Times es plantejava, «seran capaços els països de persuadir la gent perquè pagui per un clima saludable?» Les espremudes classes mitjanes, el precariat que ha substituït el proletariat, es neguen a sufragar entre tots el fre al canvi climàtic. Amb notori retard, es confirma que la sortida de la crisi no admetria guanyadors i perdedors. Els artistes de l'economia financera van haver de valorar que cada vegada es farà més difícil ser ric, en un planeta ocupat massivament per pobres. En aquesta dècada, els magnats van decidir independitzar-se dels seus contemporanis, sense advertir que necessitaven a la massa satisfeta per consolidar el seu estatus. Ara compren a corre-cuita refugis a Nova Zelanda, esperant així escapar al càstig vigent.

Ha sorgit la paraula fetitxe. Els desposseïts no han volgut delinquir, a diferència de la classe política. A la cèlebre pel·lícula Network, la productora televisiva Faye Dunaway explica al seu equip que «el poble americà vol a algú que articuli la seva còlera per ells». La vigència d'aquest manifest, quatre dècades després, explica l'èxit de les versions teatrals en cartellera a Nova York i Londres. Sense amor en els temps de la còlera, el diagnòstic més repetit des de l'explosió de les armilles grogues. Benoît Hamon, últim i trist candidat socialista, declara a Libération que «el nostre deure no és llançar gasolina sobre la còlera». El populisme intel·ligent de Paris Match atribueix l'esclat a «un sentiment d'abandó, al mateix temps que la còlera».

Sobretot, la «còlera» apareix fins a cinc vegades en llavis de Macron durant el primer foli del seu discurs als francesos de dilluns passat, per definir les arrels del caos al seu país. I el president es va oferir a participar d'aquesta ira o a fingir la seva solidaritat, quan va declarar que «no oblido que hi ha una còlera, una indignació, i que molts de nosaltres podem compartir-la». L'Estat colèric. Els amics d'identificar l'auge populista en curs amb els anys trenta, haurien de valorar la primera intervenció enfurida d'un governant occidental en els temps moderns. Fins al punt de defensar «les còleres sinceres» dels seus conciutadans, igual que el predicador islamista Al-Qaradawi apel·lava a «la còlera del poble musulmà» per atiar la matança que va seguir a la publicació de les caricatures de Mahoma.

Quant a passió desmesurada, la còlera no admet matisos ni adscripcions geogràfiques. Es desborda per definició, la voluntat de canalitzar equival a cavalcar el tigre proverbial. La distinció presidencial entre còlera bona i dolenta intenta desnaturalitzar, identificar-la amb el colesterol d'arrel comuna. Macron apel·la al principi postmodern de desacreditar un concepte al apropiar-se de la seva substància. Qui plantejaria una revolució amb principis adoptats pel monarca. No obstant això, Júpiter tonant no s'imaginava suplicant a mitjans de la seva divinització.

Parlar de còlera en una manifestació burgesa amb armilles grogues no és una exageració, sinó una simplificació. El terme facilita l'anàlisi, com en concloure sense més que Vox és el vot de la còlera. No obstant això, l'enfurit Macron es distanciava dels colèrics a l'altra banda dels Pirineus, en oferir als seus conciutadans l'amputació parisenca. «També vull que es plantegi l'organització de l'Estat, la manera com és governat i administrat des de París, sens dubte massa centralitzat des de fa dècades». Potser es tracti del deliri d'un president acorralat, però resulta curiós que la descentralització francesa coincideixi amb el frenesí centralitzador espanyol. La solució a un problema no consisteix a fer el correcte, sinó a fer el contrari.