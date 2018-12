La desintegració de Iugoslàvia (1991-2001)

Josip Broz, més conegut com a Tito, va encapçalar a Iugoslàvia la guerra contra el feixisme després de la invasió alemanya del 1941, al capdavant d'una guerrilla partisana que es va acabar convertint en un gran exèrcit. Un cop acabada la guerra, Tito, dirigent del Partit Comunista, va triomfar a les eleccions de 1945 al capdavant de l'anomenat Front Nacional. La resistència iugoslava no va tenir l'ajut de l'exèrcit soviètic, a diferència d'altres països de l'Europa central, el qual va donar molta més legitimitat al nou règim. Iugoslàvia es va convertir en una federació de sis repúbliques (Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Eslovènia, Macedònia, Montenegro i Sèrbia), amb molta capacitat d'autogovern. L'any 1948, trencades les relacions amb la Unió Soviètica i amb Stalin, Tito promogué el socialisme autogestionari, amb una àmplia participació dels treballadors, no sempre exempta de burocràcia. L'any 1952 el partit passà a denominar-se Lliga dels Comunistes, i Iugoslàvia fou una de les principals impulsores del moviment de països no alineats mentre, l'any 1963, adoptava el nom de República Federal Socialista de Iugoslàvia.

A partir de la mort de Tito (1980) es començaren a posar de manifest les tensions entre els diferents territoris, que es van accentuar el 1987, especialment entre els partidaris de Slobodan Milosevic (serbi) i de Franjo Tudjman (croat). El deteriorament de l'economia i la impopularitat de les mesures d'austeritat decretades pel govern federal fomentaren el malestar de la població i reforçaren els nacionalismes, fet que va portar Milosevic, llavors ja president de Sèrbia, a suprimir les autonomies de Kosovo i de Voivodina, que formaven part d'aquesta república (1989). Malgrat la seva independència respecte a la Unió Soviètica i al Pacte de Varsòvia, la caiguda del mur de Berlín i altres processos reformistes als països de l'Est portà, l'any 1990, a la desaparició de la Lliga dels Comunistes. Els nacionalistes incrementaren les mobilitzacions, en alguns casos amb la participació de grups armats, fet que va acabar provocant la intervenció de l'exèrcit federal, de clara majoria sèrbia. L'any 1991, l'intent d'arribar a un acord per preservar l'estat iugoslau fracassà, per la polarització entre Sèrbia i Montenegro i la resta de les repúbliques.

En pocs mesos, Eslovènia, Macedònia, Croàcia i Bòsnia – Hercegovina es declararen independents, però només les dues primeres, on els serbis eren una petita minoria, consolidaren la seva independència, en el primer cas amb combats puntuals que causaren desenes de víctimes. Per la seva banda, Croàcia va patir un conflicte bèl·lic de més de quatre anys i amb més de 20.000 morts, bàsicament entre la majoria croata i la minoria sèrbia, partidària de romandre a la República Federal, i que rebria l'ajuda de l'Exercit Iugoslau. A Bòsnia i Hercegovina, la més nombrosa minoria sèrbia, liderada per Radovan Karadzic, intentà també mantenir-se unida a Iugoslàvia amb el suport de Milosevic, el qual portà a la ­guerra amb la majoria bosniomusulmana, encapçalada per Alija Izetbegovic. També es van produir intensos combats entre musulmans i croats, cosa que va sumar en un tràgic balanç del conflicte proper als 100.000 morts. Mentrestant Milosevic es consolidà progressivament a Sèrbia, però la deteriorada situació econòmica, l'embargament internacional, la guerra de ­Bòsnia i, finalment, la intervenció militar de l'OTAN, l'obligaren a acceptar els acords de pau de Dayton (Ohio, Estats Units, 1995).

L'any 1997 Milosevic assolí la presidència federal i governà amb una aliança anti-natural entre socialistes i radicals d'extrema dreta. Mentrestant, la incapacitat d'avançar per la via pacífica a Kosovo, defensada per Ibrahim Rugova, reforçà els grups armats en aquest territori. El fracàs de les negociacions va comportar un cop més la intervenció de l'OTAN, amb bombardejos massius a Sèrbia i Montenegro, fins al desplegament dels cascos blaus de l'ONU (1999) i amb un balanç de més de 10.000 morts. Kosovo va proclamar la independència l'any 2008, però encara avui no està reconeguda per cinc països de la Unió Europea, Espanya i Grècia entre ells, ni pel Consell de Seguretat de l'ONU, on almenys Rússia i la Xina exerceixen el seu dret de veto. Per la seva banda, l'any 2001 s'evidenciaren també tensions entre Sèrbia i Montenegro i, malgrat que dos anys més tard els parlaments d'ambdues repúbliques aprovaren la constitució d'un nou estat, amb el nom de Sèrbia i Montenegro, l'any 2006 més del 55% de la població montenegrina va donar suport a la separació, cosa que va portar a proclamar la independència del país. Com a mostra de l'enorme complexitat dels conflictes territorials a l'antiga Iugoslàvia, l'any 2001 també es van produir conflictes armats entre l'exèrcit de la Macedònia independent amb la minoria albanesa, que van provocar més d'un centenar de morts.

El balanç final de la desintegració de Iugoslàvia fou dramàtic: si Eslovènia i Macedònia van aconseguir la independència sense viure una guerra pròpiament dita, la secessió de Croàcia, de Bòsnia i Hercegovina i de Kosovo van comportar llargues ­guerres civils, mentre Sèrbia i Montenegro van patir duríssims bombardejos de l'OTAN, tot i que la segona va acabar convertint-se més tard en un estat independent de manera pacífica. Les víctimes mortals entre els diferents conflictes oscil·len al voltant de 150.000 persones, sense oblidar els milions de desplaçats, en els esdeveniments bèl·lics més tràgics a Europa des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Una part important dels responsables de crims de guerra van ser jutjats pel Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia, establert a la Haia, però encara avui dia les relacions entre les antigues repúbliques són febles o en alguns casos gairebé inexistents, malgrat que s'avança lentament cap a la reconciliació.