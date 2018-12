Qui et farà casa teva?

El nombre de naixements a les comarques gironines continua retrocedint, mentre les morts van a alça. Sort en vam tenir de la immigració i sort que en tindrem, perquè aviat no tindríem ni cases, ni hospitals, ni escoles. En el primer semestre de l'any, les comarques gironines han perdut 150 habitants per la diferència entre naixements i defuncions, mentre que fa dos anys enrere, el saldo vegetatiu era positiu, amb 433 persones més.

Per sort, Girona continua essent una de les províncies de tot l'Estat que rep més immigració, i durant el primer semestre de 2018 es van inscriure al cens 6.482 persones procedents d'altres països. Els marroquís van ocupar el primer el lloc, amb 1.100 persones, seguits a molt poca distància pels hondurenys, amb 1.071. Tenint en compte que el nombre de persones que va emigrar des de Girona a altres països va ser de 3.814, el saldo migratori deixa com a resultat 2.668 habitants més.

Amb la immigració, segueix creixent la mà d'obra barata. Així tenim paletes a preus mòdics perquè ens facin els CAPs i els hospitals, alla on Vox els hi vol impedir l'accés. Perquè ens facin les cases i els xalets on els immigrants mai hi podran viure. Perquè ens construeixin les escoles que els seus fills abandonaran perquè no tenen recursos per llaurar-se una carrera. I aquesta realitat no la trobarem al programa electoral de Vox.