Palau-sacosta

i un pessebre

Narcís Cadena i Masó GIRONA

Recordo quan en aquest indret de Girona es feia un pessebre vivent. Els infants i adults d'aquest antic municipi i alguns de fora n'eren els protagonistes.

No fa gaire vaig trobar el Sr. Alfons Vázquez –president de l'Associació de Pessebristes de Girona– i em va dir que els agradaria poder trobar un local on fer classes de pessebrisme per a nens i nenes que els estimulessin la creativitat a fi de modelar figures nadalenques de tota mena amb fang, plastilina, etc. Li vaig dir: com és possible aquesta mancança, si vosaltres sou els qui feu –de molts anys ençà– el pessebre de l'Ajuntament de Girona i realitzeu l'exposició de diorames a «La Carbonera», etc?

Em va contestar que l'Ajuntament potser els concediria, a l'edifici de «Mas Abella», un espai on portar a terme l'activitat esmentada. Li vaig desitjar molta sort perquè el mes de juny es va inaugurar un local social per l'Associació de Veïns de Palau-sacosta, però encara no s'ha obert a la ciutadania. I això que els veïns ja s'han organitzat i volen oferir –d'acord amb les aptituds de cadascun/a– el seu servei al veïnatge: artistes pintors, experts en ciències de la salut, gimnàstica, idiomes...

Mentrestant les famílies troben solucions. Aquest cap de setmana he vist –a la Casa de Tots– un pessebre. L'han fet nens/es que van a catequesi. En acabar l'acció de gràcies, els infants expressaven la seva gratitud per l'acolliment familiar embolcallat d'estima, haver nascut en un país sense guerra, poder anar a l'escola... Ens van desitjar: «Bon Nadal!» (Desitjo que el Sr. Vázquez faci un curs sobre diorames als nostres petits creadors. Els locals s'amortitzen quan es fan servir ).



Lluís Torner i Callicó, un gironí il·lustre

Francesc d'assís garcia i carabellido girona

Tots els éssers humans, en llevar-se cada dia, ja tenim unes obligacions o deures: uns/es porten els nens a l'escola; uns a passejar el gos; els malalts, quedar-se al llit; altres deixen de viure.

La meva primera preocupació matinal és comprar el Diari de Girona i, fruit d'això és que ja he aplegat 440 escrits publicats del molt apreciat Lluís. També guardo amb molta cura els seus llibres titulats 25 anys d'un homenatge, A mesura que ens anem fent grans i Quan la llavor cau en terra eixuta.

És de ressaltar que en els seus escri en els quals explica el seu parer, mai he trobat una paraula que pugui ofendre ningú, planteja els temes amb prudència, humiltat i respecte sempre amb la seva manera de veure'ls. Al llarg dels últims anys ha assolit fer la memòria històrica dels esdeveniments que han passat en aquest món tan desballestat, entre altres: picabaralles dels polítics, gent emigrant, gent que pateix guerres, desnonaments.

Permet-me, Lluís, fer extensiva la meva gratitud a un altre apreciat i excel·lent gironí, el Sr. Enric Mirambell i Belloc, que amb les seves opinions dominicals, entre altres, narra com era la nostra ciutat quan jo era jove i, referent al seu escrit «Eines que s'han perdut», dir-li que la meva mare atiava el foc amb un ventall. Es mereixen ser anomenats fills predilectes de la ciutat per la bona tasca que fan envers la nostra ciutat.

De tot cor, desitjo que tinguin un bon Nadal i molta salut al llarg de l'Any Nou per continuar escrivint i poder gaudir dels seus comenataris.