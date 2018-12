En clau digital

Un grup d'alumnes de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull, Barcelona) ha aconseguit per segon any consecutiu suport i finançament de Facebook per desenvolupar una campanya contra la islamofòbia. Amb aquesta iniciativa, denominada #BeTheKey, aspiren a mostrar a les xarxes socials les claus per acabar amb l'extremisme i el discurs de l'odi contra les persones musulmanes. Després dels atemptats terroristes del 17 d'agost de 2017, que van colpejar cruelment el Raval, on està situat el seu centre d'estudis, aquest grup va reaccionar per combatre les actituds intolerants. I ho fan des de plataformes com Facebook, Instagram i Twitter, amb missatges publicats en català, castellà, anglès, àrab, francès, italià i grec i amb imatges de claus de tota mena. Ja n'han rebut d'Estats Units, Canadà, Xile, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Eslovènia i Marroc, a més de nombrosos indrets de l'Estat espanyol. Les claus poden ser reals o simbòliques, poden existir ja o haver estat creades expressament per a la campanya.

Amb aquest material, els joves, que compten amb la col·laboració de professors, pretenen organitzar una exposició a la seva Facultat. De moment, ja han dut a terme cursos i tallers amb l'ajut d'institucions com l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i la Fundació Anna Lindh.