«Parlar» al turista

Aquests dies «creixen», com si fossin bolets, petites plaques i senyalitzacions (tòtems) davant moltes peces del «patrimoni» de les nostres viles i ciutats, tant materials (edificis, objectes urbans, etc.), com immaterials (persones, llocs, activitats i costums), que volen posar «en valor» alguns dels indrets que les fan úniques. La idea, que els responsables anomenen «museïtzació» (perquè queda bé políticament), és molt bona i el moment sembla ideal, perquè la tecnologia QR permet estalviar les grans «parrafades» en diversos idiomes d'antuvi i les substitueix amb un únic text en català, a sota del qual apareix un petit quadrat que, captat amb qualsevol mòbil, el tradueix –en teoria– a l'idioma en què l'usuari vulgui llegir-lo. Però aquest és precisament el problema. De moment (i ja se sap que aquests «moments» s'eternitzen quan els evoca qualsevol administració), els únics idiomes en què es poden llegir, almenys els que han instal·lat al meu poble (Roses), són el castellà, l'anglès i el francès.

Des d'aquí, ja he parlat alguna vegada de les oportunitats que, segons el meu parer, hem perdut per no saber fidelitzar prou la gent que gaudeix de les seves estades entre nosaltres. Fa anys, Roses i Empuriabrava, per exemple, eren una destinació per a una multitud d'alemanys, holandesos, danesos i suecs que ara ens han girat l'esquena. Molts per qüestions que s'escapen al nostre control, com les facilitats per poder viatjar més lluny «a baix cost» o els preus d'unes vacances aquí, que han pujat molt, però molts altres també perquè no s'han sentit prou benvinguts entre nosaltres. Estem molt acostumats a fer-nos entendre amb els francesos, que els tenim per la mà, però no hem après a comunicar-nos en cap altre idioma –ni tan sols en anglès. I ara que la tecnologia ens facilita noves eines, no sabem utilitzar-les com cal. Perquè la informació que faciliten aquests tòtems amb el codi QR es podria facilitar en un munt d'idiomes i no només en tres.

I ja que parlem de noves tecnologies i idiomes, un advertiment a tots els operadors del sector turístic: qui es pensi que les eines de traducció automàtiques són capaces de res més que de donar una lleugera idea d'allò que s'està explicant, va molt equivocat. I si no, feu la prova, agafeu qualsevol text en algun idioma foraster (millor que el conegueu) i feu-lo traduir al català per qualsevol d'aquestes «eines». El resultat us sorprendrà –i lamentablement no pas d'una manera agradable. Els traductors automàtics són capaços de traduir paraules literalment, però mai el sentit d'una frase o d'un concepte, que varien molt d'un idioma a l'altre. Així, no he trobat cap «màquina» capaç de dir-me que un «bikini» és un croque monsieur en francès. I a l'inrevés, em diu que és el senyor croque.

Molt Bones Festes i els millors desitjos per al proper any!